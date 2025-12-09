El Baxi Manresa comença la segona volta de l'Eurocup davant el líder

El Baxi Manresa comença la segona volta de l'Eurocup contra el Cedevita Olimpia eslovè (dimecres, 20.45h. 3Cat), líder del grup. Es traca del primer rival que els bagencs van tenir en la competició europea ja que, a diferència de la Lliga Endesa, segueix el mateix ordre en les dues voltes que té la fase regular. A la jornada inaugural de l'Eurocup, el Baxi Manresa no va tenir opcions malgrat que el resultat es va ajustar al tram final de partit i només hi va haver set punts de diferència entre els dos equips (76-69). El llançament de tres punts va ser un arma que l'equip balcànic va explotar a un gran nivell.
Per als bagencs serà una nova prova per seguir amb l'evolució que l'equip ja va mostrar la setmana passada. Diego Ocampo continua amb la plantilla curta d'efectius. Però el tècnic gallec és més del parer de convertir la necessitat en virtut i per això demana a tots els jugadors, siguin veterans o joves, que aprofitin l'oportunitat que tenen davant per fer passes endavant. A hores d'ara, no ha anunciat qui serà el substitut d'Alfonso Plummer. El Baxi Manresa també té la baixa de Dani Pérez. El passat dissabte, el club emetia un breu comunicat a través de les seves xarxes socials on deia que el base pateix una lesió al bíceps femoral i que l'evolució marcarà la seva disponibilitat.
Nacho Juan, ajudant d'Ocampo, explica que el Baxi Manresa va pel bon camí després del partit contra el Joventut de diumenge passat. "El partit contra el Joventut marca la línia del què volem ser com a equip. Sobretot, creixent des del darrera i jugant amb molt de ritme", explica Juan.
El Cedevita Olimpia arriba en un gran nivell de forma al Nou Congost. Acumula vuit victòries seguides entre l'Eurocup i l'ABA (Lliga adriàtica). El passat diumenge no va tenir massa problemes per derrotar l'Ilirija del seu mateix país en un partit que va encarrilar des del primer quart, va saber mantenir les distàncies als dos períodes posteriors per acabar sentenciant als darrers deu minuts. Umoja Gibson i DJStewart van ser els màxims anotadors del Cedevita Olimpia amb 17 punts.
Juan recorda que els eslovens són els líders del grup. L'aragonès en destaca la solidesa i les claus perquè el Baxi Manresa hi pugui competir passen per "tenir un nivell d'exigència molt alt a nivell físic, protegir bé el rebot dins la pintura i sent sòlids en la defensa u contra u". Una altra virtut dels eslovens és "la paciència". Per a l'adjunt d'Ocampo Umoja Gibson, Jaka Blazic i Aleksej Nikloc són els jugadors més perillosos del Cedevita Olimpia.
Joseph Bissang (França), Amit Balak (Israel) i Ioannis Tiganis (Grècia) arbitraran el partit.