El Baxi Manresa arriba tard a Ljiuliana (76-69)

Derrota del Baxi Manresa contra el Cedevita Olimpia en el debut a l'Eurocup en el què ha estat una mostra de la duresa d'aquesta competició europea. L'11-0 de partida, les pèrdues de pilota, la manca de fluïdesa i les nombroses personals han fet anar a remolc els bagencs contra un rival que ha dominat còmodament durant molts minuts. Però els bagencs, fidels una història que no entén de canvi de jugadors cada any ha estat capaç de tornar al partit. El Baxi Manresa ha arribat a situar-se a només cinc punts en una reacció que segurament ha arribat massa tard. Dimecres vinent, contra l'Slask Wroclaw, el Baxi Manresa tindrà l'ocasió de rescabalar-se.
El Baxi Manresa ha debutat a l'Eurocup amb Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Gustav Knudsen, Marcis Steinbergs i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. El Cedevita Olimpia, amb Aleksej Nikolic, Nikos Chougkaz, Jaka Blazic, DJ Stewart i Thomas Kennedy. Els bagencs han sortit clarament superats pel rival. Les imprecisions i la manca d'idees al cantó manresà contrastava amb l'encert de l'equip local. Un 11-0 de sortida feia consumir a Diego Ocampo el seu primer temps mort quan només s'havien jugat dos minuts. Benítez ha estat l'encarregat de sumar els primers punts del seu equip. Les nombroses rotacions de jugadors no han canviat el desenvolupament del partit ja que els jugadors eslovens seguien anotant amb gran facilitat. El rebot era un altra punt feble del Baxi Manresa. El primer període ha acabat 9 a 4 en aquesta faceta del joc. L'única bona notícia per part bagenca ha estat el llançament exterior. Els triples de Dani Pérez (1) i Álex Reyes (2) han estat dels pocs arguments que els d'Ocampo han aportat als primers deu minuts (29-18).
L'inici del segon quart ha confirmat la tendència del primer. El triple de Louis Olinde no ha estat el bàlsam que necessitava el Baxi Manresa per poder jugar amb més continuïtat. El rebot seguia sent clarament per al Cedevita Olimpia. I els jugadors bagencs seguien cometent moltes personals. Novament, l'única nota positiva l'aportava el tir de tres punts amb el cinquè triple del col·lectiu anotat per Agustín Ubal. Insuficient perquè el Baxi Manresa retallés diferència. Quan l'encert des del més enllà dels 6,75 ha disminuït, l'equip local ha incrementat la màxima renda al seu favor fins als 17 punts. Olinde ha tancat la primera part amb una darrera cistella que no amagava els mals primers vint minuts del seu equip (42-27).
La tornada després del descans és sempre un dels moments importants del partit. Les primeres accions de la segona part serveixen per confirmar el què ha passat damunt el parquet fins aquell moment o diuen si la situació pot canviar. A Ljiuliana, han confirmat el què havia passat fins aquell moment. El Baxi Manresa ha arribat a perdre per més de vint punts. En aquest moment, els bagencs han reaccionat. Una millor circulació de pilota els ha permès retallar distàncies (54-43, minut 28). El Cedevita Olimpia ha sumat un parell de bones accions que han impedit el Baxi Manresa acostar-se més. Però la dinàmica havia canviat. El tercer quart ha acabat amb victòria parcial manresana per 19-22. Només dotze punts separaven els dos equips a manca dels darrers deu minuts (61-49).
Ubal ha col·locat el Baxi Manresa a la frontera dels deu punts. Semblava que molts minuts després els d'Ocampo podien rebaixar aquesta barrera catalogada com a psicològica, tot i que una imprecisió rere una altra ho impedia. Fins que Grant Golden situava un esperançador 63-55 amb més de quatre minuts per jugar. Nikolic ha sumat un triple que era un cop important al partit que Olinde ha respost de forma immediata. Quedava clar que el Baxi Manresa ho seguiria intentant fins al darrer moment. En dues ocasions, s'ha posat a cinc punts de diferència. Nikolic ha aparegut de nou. El tercer triple del base eslovè gairebé matava un partit jugat de menys a més per part manresana. Reyes encara ha tingut temps per seguir sumant. Però ja era massa tard. 76-69 final que deixa una barreja de sensacions.
Incidències: Leandro Lezcano (Argentina), Joseph Bisanz (França) i Ioannis Tiganis (Grècia) han xiulat el partit. Max Gaspà ha estat el jugador descartat en el debut europeu.