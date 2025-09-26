El Baxi Manresa tanca la pretemporada amb derrota contra el Morabanc Andorra (86-85)

Derrota del Baxi Manresa en el darrer partit de preparació abans de l'inici de la competició oficial. Després d'una primera part fluixa dels bagencs, la segona ha vist una millora, especialment en defensa. El partit hagués pogut tenir un extra de cinc minuts que una errada al tir lliure d'Álex Reyes ha evitat. Louis Olinde ha jugat els primers minuts de la pretemporada. El debut de l'alemany ha estat d'allò prometedor.
El Baxi Manresa ha començat el darrer partit de preparació amb Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Gustav Knudsen, Marcis Steinbergs i Grant Golden. El Morabanc Andorra, amb Shannon Evans, Kyle Kuric, Chumi Ortega, Yves Pons i Artem Pustovyi. Els primers cinc punts dels manresans han estat ràpidament contrarestats pels pirinencs que n'han aconseguit vuit. Golden anotava dos tirs lliures que trencaven el parcial dels locals. Just abans que Louis Olinde fes el seu debut amb la samarreta del Baxi Manresa. L'alemany ha anotat en el seu primer llançament a cistella. El Morabanc Andorra tenia la iniciativa i dominava per petits marges, primer, i més amplis després (20-13, minut 7). Els jugadors del Baxi Manresa no estaven gens encertats. Fins i tot, llançaments ben seleccionats picaven al ferro. El rebot era un altre aspecte que afavoria el Morabanc Andorra. Malgrat quatre tirs lliures transformats sense error per part dels jugadors bagencs, han acabat clarament per darrera els primers deu minuts (25-17).
El segon quart ha començat com el primer. Amb un triple de Plummer. Però també ha seguit de la mateixa forma. Amb domini del Morabanc Andorra. Ben aviat, la distància entre els dos equips ha superat els deu punts sense que les rotacions que feia el Baxi Manresa poguessin capgirar la situació. Tampoc ha actuat com a revulsiu un triple d'Álex Reyes. Els pivots locals feien mal una vegada rere l'altra sota el cèrcol manresà. Benítez ha sumat els seus primers dos punts al darrer atac de la primera part. Els dotze punts de desavantatge amb què hi ha arribat el Baxi Manresa eren un mal menor (52-40).
El triple inicial de Kuric ha estat ben rebatut sis punts seguits del quadre bagenc. Minuts després, la renda dels locals estava per sota dels deu punts (55-46, minut 22). Els dos equips erraven molts llançaments. Kao ha obsequiat el públic amb dues esmaixades com les que ha fet durant tota la preparació. La dinàmica havia canviat tímidament. Mica en mica, el Baxi Manresa veia de mes a prop el seu rival (65-59, minut 27). La manca d'encert impedia que la remuntada fos encara més gran. Però els manresans havien millorat molt. La intensitat en defensa era molt més gran i l'activitat de les mans els permetia sortir al contraatac. Els quatre punts de diferència entre andorrans i manresans ho deixava tot obert (68-64).
Agustín Ubal ha aconseguit un 2+1 quan el Morabanc Andorra havia fet una petita estirada al marcador. Ha estat l'inici d'un nou intent dels bagencs per sobrepassar el seu rival. Steinbergs n'ha tingut l'ocasió però el letó no ha estat encertat. A l'altra banda, Evans sí que trobava cistella. Amb quatre punts seguits, el base donava aire al seu equip. Al Baxi Manresa només li quedava encomanar-se a la fe. I aquesta fe li ha permès posar-se a només tres punts a manca de 42 segons. Els andorrans han desaprofitat l'ocasió de sentenciar el partit. L'errada dels de Joan Plaza deixava una darrera opció als manresans. Olinde ha rebut personal. L'alemany ha entrat el primer i ha fallat el segon. L'ala-pivot ha capturat el seu rebot i ha rebut una nova falta. A més, ha patit una ferida a la mà que l'ha fet sagnar. Reyes ha entrat al seu lloc. L'extremeny ha copiat el seu company. El primer tir lliure, dins. I el segon, fora. No hi ha hagut temps per a més. El 86-85 ha significat una mínima derrota en darrer test per al Baxi Manresa.