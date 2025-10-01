Diego Ocampo: «22 pilotes perdudes són massa per poder competir»

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, ha detallat el desenvolupament del partit contra el Cedevita Olimpia en un rigorós ordre cronològic. El gallec ha lamentat el mal inici de partit en què tot ha estat dolent. La manca de concentració ha estat constant en tots els aspectes durant els primers deu minuts. El primer quart ha estat clau per explicar el vencedor del partit.\r\n\r\n\r\n\r\nJa al segon quart, el seu equip "ha millorat". Aquesta millora ha seguit ja a la segona part tot i el mal inici del tercer quart. Però "pas a pas, ens hem acostat". Tot i això, Ocampo ha quedat insatisfet. Principalment, per les 22 pilotes que ha perdut el seu equip. "Són massa per intentar guanyar el partit", ha dit Ocampo.\r\n\r\nEl què no ha sorprès gens l'entrenador del Baxi Manresa ha estat el nivell del Cedevita Olimpia a qui considera un gran equip.\r\n