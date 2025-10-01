01 de octubre de 2025

Esports

Diego Ocampo: «22 pilotes perdudes són massa per poder competir»

El tècnic gallec no s'ha mostrat sorprès pel nivell del Cedevita Olimpia

  Diego Ocampo en una imatge d'arxiu

Publicat el 01 d'octubre de 2025 a les 21:22
Actualitzat el 01 d'octubre de 2025 a les 21:24

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, ha detallat el desenvolupament del partit contra el Cedevita Olimpia en un rigorós ordre cronològic. El gallec ha lamentat el mal inici de partit en què tot ha estat dolent. La manca de concentració ha estat constant en tots els aspectes durant els primers deu minuts. El primer quart ha estat clau per explicar el vencedor del partit.

Ja al segon quart, el seu equip "ha millorat". Aquesta millora ha seguit ja a la segona part tot i el mal inici del tercer quart. Però "pas a pas, ens hem acostat". Tot i això, Ocampo ha quedat insatisfet. Principalment, per les 22 pilotes que ha perdut el seu equip. "Són massa per intentar guanyar el partit", ha dit Ocampo.

El què no ha sorprès gens l'entrenador del Baxi Manresa ha estat el nivell del Cedevita Olimpia a qui considera un gran equip.

