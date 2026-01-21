El Parlament Europeu obstaculitza l'acord amb Mercosur i l'eleva a la justícia europea

El Parlament Europeu ha avalat finalment presentar un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per l'acord comercial amb Mercosur. Així, l'Eurocambra ha obstaculitzat el procés de ratificació i l'entrada en vigor de l'acord. La petició ha rebut el vot a favor de 334 eurodiputats, mentre que 324 han votat en contra i 11 s'han abstingut. Més d'un centenar d'eurodiputats -principalment dels grups d'esquerra i d'extrema dreta- havien demanat elevar el pacte de lliure comerç amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai a la justícia europea davant el malestar del sector agrícola. Desenes de tractors s'han concentrat de nou a les portes de la seu de l'Eurocambra a Estrasburg per protestar contra l'acord.
La petició va ser presentada pel grup de l'Esquerra del Parlament Europeu. Després de la votació, la seva líder Manon Aubry ha qualificat de "victòria" el resultat. "El TJUE podria considerar l'acord il·legal. És un veritable cop per aquest pacte destructiu per a l'agricultura, el clima i la salut!", ha celebrat.
"L'acord posa en risc la nostra capacitat de legislar en matèria climàtica, de protegir la salut dels consumidors enfront dels pesticides i productes químics prohibits a Europa, i de defensar els nostres sectors productius. La remissió al TJUE és un pas decisiu", ha celebrat l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, que també ha votat a favor d'enviar el pacte a la justícia europea.
Es paralitza l'entrada en vigor
Ara, la base jurídica de l'acord d'associació UE-Mercosur i de l'acord comercial provisional serà avaluat pel tribunal de Luxemburg, que pot trigar més d'un any a emetre una opinió, segons les estadístiques del TJUE. En un comunicat, l'Eurocambra ha informat que continuarà examinant els textos a l'espera del dictamen del TJUE. Un cop el tribunal emeti la seva opinió, l'acord podrà continuar el seu tràmit parlamentari i sotmetre's a votació del ple.
L'executiu comunitari ha reiterat en els últims dies que la seva intenció és obtenir el vistiplau de l'Eurocambra abans de començar a aplicar l'acord provisional, que és sobre el qual la UE té competències exclusives. Tot i això, els tractats europeus permeten al Consell de la UE –on estan representants els estats– autoritzar l’aplicació provisional del pacte "si és necessari".
L’entrada en vigor definitiva de tot l’acord d’associació amb el Mercosur també requereix la ratificació dels parlaments de tots els estats membre de la UE, ja que va més enllà de les competències exclusives de la UE en comerç. En el cas d’Espanya, el Congrés i el Senat hauran de validar el text, respectivament, si finalment rep el vistiplau de l'Eurocambra.
Desenes de pagesos s'han concentrat de nou davant la seu del Parlament Europeu a Estrasburg per protestar contra l'acord. En declaracions a l’ACN, José Maria Castilla, director de l'oficina a Brussel·les l'Associació Agrària de Joves Agricultors Asaja, va demanar dilluns als representants catalans que votessin a favor de presentar un recurs davant el TJUE. Castilla va reiterar que es tracta d'un pacte “molt perjudicial per als agricultors i ramaders del Mediterrani”. “N’estem fins als pebrots”, va reblar.