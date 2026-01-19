Els pescadors amarren les barques i fan vaga en contra de la burocràcia i la normativa europea

Els pescadors de les confraries catalanes han deixat amarrades totes les embarcacions aquest dilluns amb motiu de la vaga convocada al sector. Protesten en contra de la normativa europea que els suposa incrementar la burocràcia. El patró major de la confraria de pescadors de Blanes (Selva), Ferran Martínez, ha lamentat que cada vegada que surt a pescar ha de passar "dues hores fent paperassa". El sector recorda que al llarg dels últims trenta anys s'han fet molts passos per garantir la preservació del medi marí, però, per contra, només s'han trobat restriccions legislatives. Per això, consideren que les directives europees ofeguen el món primari i reclamen una legislació que es tingui en compte la singularitat del mar Mediterrani.
Els pescadors diuen "prou" a les normatives europees i rebutgen les regulacions que s'aplicaran a partir d'aquest 2026, que suposen que els pescadors hagin de pesar el peix que han capturat abans d'arribar a port o avisar quatre hores abans de tornar. Martínez, assegura que la normativa "no està pensada per a la pesca artesanal" i tracta la flota del Mediterrani "com una pesca industrial". El patró major recorda que en les embarcacions "no hi ha bàscules per pesar el peix" i que els demanen implementar sistemes digitals "que no funcionen a alta mar" perquè no hi ha cobertura.
En aquest sentit, Martínez creu que aquesta mesura perjudica greument el relleu generacional i això provocarà la desaparició de les barques pesqueres a tot Catalunya. Per contra, recorda que en els últims anys molts pescadors han pres "consciència" de la necessitat de protegir la biodiversitat marina i que constantment col·laboren "amb científics i projectes de recerca". "El peix per a demà està garantit, el que no ho està són els pescadors perquè ningú vol dedicar-s'hi per les constants restriccions", ha afegit Martínez.
Manifestació a Blanes
La jornada de vaga de pescadors s'ha repetit al llarg de tot el litoral català i espanyol. A més, s'han organitzat mobilitzacions en els principals ports de pesca de Catalunya. A Blanes, la confraria ha convocat una manifestació a les onze del matí que ha anat des del port fins davant de l'ajuntament.
La comitiva ha sortit deu minuts abans de les onze aprofitant la treva que ha donat la pluja. Al llarg del recorregut pel passeig marítim, els pescadors han tret els xiulets, han fet sonar botzines i han lluït pancartes en contra de la normativa europea. "El mar no és un despatx" o "normes reals, sí!" són algunes de les proclames que s'han sentit. La protesta ha acabat a tres quarts de dotze amb una gran xiulada en contra de la regulació europea.
Mesures inaplicables a la Ràpita
També al port pesquer de la Ràpita, al Montsià, un centenar de pescadors han fet sonar les botzines aquest dilluns al matí per protestar per les noves mesures que se'ls volen aplicar, "unes abusives normatives i una burocràcia excessiva" que s'imposen des d'Europa sense que s'analitzi la seva viabilitat. "Es redacten a un despatx de gent que segurament no han trepitjat mai un port", ha lamentat el secretari de la Confraria de pescadors Verge de Carme de la Ràpita, Joan Balagué.
La flota rapitenca exigeix que es conegui "la manera de treballar" de les embarcacions del Mediterrani, sobretot de la pesca catalana, "que no és industrial" i no treballa amb quotes, com altres pesqueries. A la Ràpita, "cap embarcació" acaba de feinejar quatre hores abans de tornar a port i, per tant, no poden avisar que tornen amb aquests terminis. Tampoc poden declarar les captures a bord. "Hi ha moltes espècies pescades i abans d'entrar a port, declarar cada gram és d'impossible compliment", ha remarcat Balagué. "Comencem a estar un pèl cansats i el que volem és anar a treballar tranquil·lament i dignament", ha afegit.
El secretari confia que en la reunió del sector i la secretaria general de Pesca d'aquest dilluns a la tarda es pugui arribar a un acord per "exonerar" els pescadors d'aquestes dues obligacions, com a mínim amb una moratòria, "perquè els suposaria una feina i un malestar perquè no es pot complir. Hauríem de fer infraccions contínuament", ha dit. Si s'aconsegueix, encara quedaran moltes mesures contra que lluitar, com la limitació de les jornades de pesca per a la flota d'arrossegament. "Hi ha diversos temes que encara seguim pendents de solucionar, però últimament, vivim a un ritme molt frenètic de canvis normatius i anem protestant tal com ens van venint", ha lamentat Balagué.