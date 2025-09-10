10 de setembre de 2025

Política

Aliança Catalana constitueix directiva comarcal al Solsonès, presidida per Roger Closa

La formació de Sílvia Orriols va celebrar el cap de setmana passat el primer congrés comarcal per a estructurar el partit a la comarca

  • Foto de família de la nova comarcal d'Aliança Catalana al Solsonès -

Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 16:13

Aliança Catalana va fer el passat dissabte 6 de setembre un nou pas en el seu procés d’expansió territorial amb la constitució del primer Comitè Comarcal del Solsonès. L’acte, celebrat a Solsona en el marc del 29è congrés comarcal, va reunir més d’un centenar de persones i ha convertit la capital comarcal en escenari del creixement del partit liderat per Sílvia Orriols.

L’única candidatura que es va presentar comptà amb els avals suficients per a ser escollida. La nova estructura queda així encapçalada per Roger Closa (president), Martí Prades (secretari d’Organització), Maria Alba Anglerill (tresorera) i els vocals Celestí Miravete i Avelí García. Amb aquesta composició, el partit suma ja 29 comitès constituïts arreu del país, consolidant una xarxa que s’estén comarca a comarca i que confirma que la implantació d’Aliança Catalana va molt més enllà de la capital del Ripollès.

Closa es va comprometre a treballar per a tots els ciutadans de la comarca i per a oferir solucions reals per als problemes de la gent. El nou president comarcal d’Aliança Catalana va detallar alguns dels avenços i treballs duts a terme fins ara.

En l’acte de constitució de la directiva comarcal hi van assistir Oriol Gès, secretari d’Organització i Finances; Lluís Areny, responsable de Comunicació, i la secretària de Política Institucional, Aurora Fornos.

Els comitès, formats per militants i simpatitzants locals, representen l’esquelet que ha de permetre al partit arribar amb força a les municipals de 2027, amb l'objectiu de transformar el capital polític obtingut el 2023 i 2024 en una presència municipal que superi amb escreix els 14 regidors actuals (Ripoll, Manlleu, Roda de Ter, Bellpuig, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Feliu de Buixalleu).

