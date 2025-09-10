Aliança Catalana va fer el passat dissabte 6 de setembre un nou pas en el seu procés d’expansió territorial amb la constitució del primer Comitè Comarcal del Solsonès. L’acte, celebrat a Solsona en el marc del 29è congrés comarcal, va reunir més d’un centenar de persones i ha convertit la capital comarcal en escenari del creixement del partit liderat per Sílvia Orriols.
L’única candidatura que es va presentar comptà amb els avals suficients per a ser escollida. La nova estructura queda així encapçalada per Roger Closa (president), Martí Prades (secretari d’Organització), Maria Alba Anglerill (tresorera) i els vocals Celestí Miravete i Avelí García. Amb aquesta composició, el partit suma ja 29 comitès constituïts arreu del país, consolidant una xarxa que s’estén comarca a comarca i que confirma que la implantació d’Aliança Catalana va molt més enllà de la capital del Ripollès.
Closa es va comprometre a treballar per a tots els ciutadans de la comarca i per a oferir solucions reals per als problemes de la gent. El nou president comarcal d’Aliança Catalana va detallar alguns dels avenços i treballs duts a terme fins ara.
En l’acte de constitució de la directiva comarcal hi van assistir Oriol Gès, secretari d’Organització i Finances; Lluís Areny, responsable de Comunicació, i la secretària de Política Institucional, Aurora Fornos.
Els comitès, formats per militants i simpatitzants locals, representen l’esquelet que ha de permetre al partit arribar amb força a les municipals de 2027, amb l'objectiu de transformar el capital polític obtingut el 2023 i 2024 en una presència municipal que superi amb escreix els 14 regidors actuals (Ripoll, Manlleu, Roda de Ter, Bellpuig, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Feliu de Buixalleu).