Marc Barbens reclama al govern del Consell Comarcal que defineixi una posició conjunta sobre el futur del Centre Sanitari

En el darrer ple ordinari del Consell Comarcal del Solsonès, carregat d’assumptes econòmics i financers, el protagonisme va tornar al ser, de nou, el futur del Centre Sanitari. Tant els Independents de Marc Barbens com la CUP, van demanar explicacions sobre cap on vol fer efectiu el traspàs l’executiu format per Esquerra i Compromís Municipal.
Des dels Independents, Marc Barbens va focalitzar les crítiques especialment cap als republicans. Considera necessari que justifiquin el seu canvi de posicionament a favor del traspàs a Althaia. Barbens argumenta que el comunicat d’Esquerra de fa unes setmanes és una falta de respecte cap a la ciutadania i institucional cap a l’altre soci de govern i cap als grups de l’oposició i defensa que l’assumpte més important i urgent pels veïns de la comarca s’ha d’afrontar de manera conjunta.
En aquest sentit, Barbens ha lamentat les mancances i el desgavell dels últims anys al Centre Sanitari, immers en una situació de provisionalitat, i que s’hagi enganyat a tothom fent creure que el traspàs seria imminent. Per al portaveu dels Independents, el fet que durant el temps que Esquerra ha estat governant a tots els nivells de l’administració no s’hagi desencallat el tema, els desautoritza a donar lliçons sobre aquest tema. Barbens assegura que només donaran suport a una solució que imposi l’eficàcia i l’eficiència en la gestió, que permeti mantenir i ampliar serveis, que els treballadors tinguin els drets garantits i que no es depengui de Berga.
Reflexió cap ERC Solsonès arran del canvi d’opinió vers el Centre Sanitari
El grup dels Independents demana explicacions i decisions urgents per endreçar la gestió de la sanitat pública comarcal
En l’últim Ple del Consell Comarcal, el grup dels Independents vam fer una intervenció adreçada als membres del govern d’Esquerra Republicana sobre el comunicat de premsa que aquest grup polític fa un temps va emetre i on es feia avinent el seu canvi de posició davant del traspàs del Centre Sanitari.
Si fem memòria, anteriorment, Esquerra havia defensat que el Centre Sanitari fos gestionat per SALUT CATALUNYA CENTRAL, l’empresa pública que gestiona l’Hospital de Berga, cosa que significava passar a dependre d’aquesta localitat veïna. Des del grup dels Independents ja vam donar el crit d’alerta al seu moment per aturar aquesta temeritat. Tanmateix, de cop i volta, ERC ha passat de demonitzar l’opció d’entregar la gestió a la Fundació Althaia a defensar-la.
Abans que res, ens preguntem si el grup d’ERC entén que hi ha dos governs diferents al Consell Comarcal o això directament és un desgavell. La gestió del Centre Sanitari és el tema més important i urgent pels veïns de la comarca i una part del govern, la formada per ERC, canvia de plantejament amb total lleugeresa davant els mitjans de comunicació. Com si no hi tingués cap responsabilitat. En un govern de coalició, actuar de forma unilateral és una falta de respecte institucional cap al soci de govern i cap a la ciutadania.
Però, tornant a la qüestió sobre el canvi de parer d’Esquerra, ras i curt, els hi preguntem a què es deu aquest canvi de 180º en la seva posició? Heu estat enrocats i entossudits durant 11 anys sobre l’opció inviable que només traspassaríeu el Centre Sanitari cap a una empresa pública de la Generalitat. Ara, quin motiu us fa canviar de posició? Qui ho ha decidit? La decisió és compartida per tots els membres?
Per què no sabeu com sortir de l’atzucac creat per vosaltres mateixos del “només acceptarem anar cap a l’empresa pública SALUT CATALUNYA CENTRAL”, és a dir, dependre de Berga? O com justificar l’engany mantingut durant legislatures que el paraigües d’Althaia significa privatitzar la sanitat comarcal? Cal recordar que el president del patronat d’Althaia és Marc Aloy, alcalde de Manresa per ERC, que defensa amb orgull la tasca d’aquesta entitat.
Pot ser que d’aquí a un any hi hagi eleccions municipals i el més calent està a l’aigüera? Per què ens heu fet perdre una dècada de la nostra vida a ciutadans i treballadors sense decidir res? Un llarga temporada plena de mancances i desgavell al Centre Sanitari. Anades i vingudes. Decisions sobre la gerència que havien de ser provisionals i que s’han perllongat.
Per què heu enganyat a tothom repetint als Plens i en entrevistes que el traspàs era imminent, que estava tot a punt i que només faltaven detalls? Després s’ha demostrat que damunt la taula no hi havia res. Fora de l’àmbit de l’administració, hauríeu estat acomiadats.
D’altra banda, per què durant tots els anys que Esquerra Republicana va governar la Generalitat, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, tota l’escala possible d’administració pública, no s’ha desencallat ni una coma del tema? Heu quedat desautoritzats. Des de la vostra posició actual faciliteu les coses per tal que el Centre Sanitari tingui una gestió professional i despolititzada de veritat. Durant la vostra època no ho heu aconseguit. De cara al futur, esperem que vinguin temps millors per a la comarca.
Finalment, no és el nostre paper defensar el govern socialista de la Generalitat. Però sí que ens sentim amb l’honestedat moral de demanar-vos que pareu d’intentar encolomar els mals de la vostra pobra gestió al govern del PSC. De fet, sort que el Delegat de Salut ha posat llums i taquígrafs a aquest assumpte. Gràcies a descobrir la veritat s’ha pogut superar l’època d’inacció i assumir la realitat.
Tot això ho heu d’explicar. Els solsonins necessitem una decisió, no podem esperar més. L’elecció ha de venir fonamentada amb arguments, dades i bons acords. Allunyada d’apriorismes i conjectures i, si és possible, amb un gran consens entre els diferents representants polítics. Amb transparència i generositat per part de tothom ho podem aconseguir aquestes properes setmanes.
Amb tal fi, el nostre grup prioritzarà una solució que imposi l’eficàcia i l’eficiència en la gestió, que permeti gaudir de tots els serveis i augmentar-ne la qualitat, que els treballadors tinguin els dret garantits i que, sobretot, s’oblidi l’opció de dependre de l’Hospital de Berga. Nosaltres treballem en aquesta direcció.
Des de la CUP, Marc Barrera també emplaçava el govern del Consell a emetre un posicionament conjunt i que, a partir d’aquí, tothom pugui manifestar-s’hi a favor o en contra. Defensa que la CUP no comparteix el traspàs cap a Althaia, en tant que a la pràctica és una fundació privada, amb un gerent que cobra més que la consellera de Salut.
Els cupaires aposten per seguir fent pressió pel traspàs cap a una entitat pública i, en cas que això no sigui viable, que el Consell Comarcal agafi el toro per les banyes i aposti per fer una bona gestió, abandonant la provisionalitat dels darrers anys.
El portaveu dels republicans al Consell, Xavier Castellana, va argumentar que el comunicat el va fer el partit, Esquerra Solsonès, i no el grup comarcal d’Esquerra, i va defensar el seu posicionament com a responsable d’aquest últim col·lectiu. La presidenta del Consell, Claustre Sunyer, va defensar que vetllaran pel millor dins del món sanitari per a tota la població del Solsonès.