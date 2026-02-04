04 de febrer de 2026

Societat

La CUP es posiciona en contra d'un traspàs del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia

La formació cupaire és partidària de passar a formar part de Serveis Sanitaris de la Catalunya Central

  • Centre Sanitari del Solsonès

Publicat el 04 de febrer de 2026 a les 09:58

Arran de les informacions que circulen d’un possible traspàs de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia, des de la CUP Solsonès volen expressar les següents consideracions a través d'un comunicat públic:

Afirmen que "Des d’un inici hem defensat un model de gestió 100% pública, apostant pel traspàs del Centre Sanitari a l’ICS o a l’empresa pública Serveis Sanitaris de la Catalunya Central. Aquesta no és la postura actual del CatSalut, que aposta pel traspàs a Althaia.

Cal avançar cap a un model sanitari 100% públic. El model concertat, com el que es proposa ara aquí, és pervers i opac, convertint el sistema sanitari i tots els serveis associats en un negoci, donant peu a corrupció i a portes giratòries. Durant els darrers anys a Catalunya s’han destapat casos de corrupció, com els denunciats per la revista Cafèambllet o el de la DGAIA, que tenen la base en aquest sistema. 

Ens preocupa que l’aposta del CatSalut continui sent la de la concertació, repetint errors, i no la de bastir un model de sanitat 100% públic. Un servei que cobreix una necessitat bàsica com la salut ha d’operar fora de qualsevol lògica comercial"

També denuncien que "L’actual govern comarcal, durant aquesta legislatura, ha gestionat el Centre Sanitari a partir del criteri de deixar passar el temps a l’espera del traspàs. No s’han abordat els problemes estructurals del funcionament de l’ens, que s’han perpetuat i agreujat. Ha faltat decisió i voluntat política per fer els canvis.

Amb el traspàs a Althaia els treballadors de l’ens perdrien la consideració de treballador públic.

Externalitzar la gestió a Althaia pot semblar una solució ràpida a curt termini davant el desgavell actual del CSS, però a llarg termini posa a mercè de criteris d’interès privat i no públic el servei assistencial que rep la ciutadania de la comarca. "

Per aquests motiu el posicionament de CUP Solsonès "és contrari al traspàs de la gestió del servei a Althaia, defensem un model que en garanteixi el control públic i, en valor de l’acord d’investidura fet amb el govern comarcal actual, demanem al govern comarcal el següent:

  • Que es planti davant l’intent del CatSalut per traspassar la gestió a Althaia i insisteixi en la necessitat de passar a formar part de Serveis Sanitaris de la Catalunya Central.
  • Que abordi d’una vegada els problemes de funcionament actuals del Centre Sanitari, fent tots els canvis necessaris per tal de garantir una bona gestió de l’ens. "

