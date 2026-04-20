Nou pas en la reconciliació convergent: Junts i el partit de Germà Gordó aniran plegats a les municipals

Pacte d'especial rellevància de cara a les eleccions municipals del 2027. Junts i Convergents, el partit que va fundar Germà Gordó després de la desfeta de CDC, concorreran plegats als comicis locals de l'any vinent en una seixantena de municipis, segons han informat en un comunicat. "L'acord, que es podria ampliar a altres municipis si així ho decideixen les dues formacions, respon a la voluntat de sumar esforços i reforçar l'espai polític de centralitat amb l'objectiu de recuperar el lideratge municipalista al país", remarca el comunicat. El partit de Gordó disposa de 24 regidors, un conseller comarcal i dues alcaldies a Sant Jaume dels Domenys i a Prat de Comte.
"Amb aquesta aliança, Junts i Convergents aspiren a construir un projecte compartit que, des dels municipis i les comarques, contribueixi a una Catalunya més rica, més justa i més lliure, posant sempre al centre el servei a la nació catalana", remarca el text, que també destaca que s'obre la porta a altres formacions que s'hi vulguin sumar. "La voluntat és d'ampliar suports i consolidar una proposta sòlida de cara al cicle electoral municipal", tanca el comunicat. Junts ja ha tancat enteses amb formacions com Impulsem Penedès i Impulsem Lleida de cara als comicis del 2027, en la línia del que ja va passar en les eleccions de fa tres anys, les primeres del partit com a formació independent.
L'acord entre Junts i Convergents l'han signat Jordi Turull, secretari general de la primera formació -presidida per Carles Puigdemont-, i Gordó, líder de Convergents. Tots tres són vells coneguts de l'etapa de Convergència, i tots tres van contribuir a fundar el PDECat quan Artur Mas va acabar amb les sigles fundades per Jordi Pujol l'estiu de l'any 2016. Es dona la circumstància que, fa una dècada, Turull i Gordó van tenir aspiracions de ser secretari general en l'última època de CDC. L'exconseller de Justícia, que formava part del pinyol de Mas, va acabar fundant Convergents i implicant-se en projectes fallits com Centrem, liderat en aquest cas per Àngels Chacón i que va acabar diluint-se.
Una altra entesa clau que ha signat Junts de cara al 2027 és la de Manresa, que situa Ramon Bacardit una altra vegada com a candidat, però aquesta vegada acompanyat de Sergi Perramon, impulsor d'Avenç Nacionalista i candidat del Front Nacional en les últimes eleccions. Una de les voluntats de Turull és que no s'escapi cap vot en direcció a Aliança Catalana, la formació islamòfoba que lidera Sílvia Orriols des de l'alcaldia de Ripoll. Gordó va ser un dels dirigents de l'antiga Convergència que es van acostar a l'Hotel Palace de Barcelona quan Orriols va protagonitzar un esmorzar informatiu en el qual va desgranar el programa d'Aliança, dur amb la immigració i laxe amb els impostos.