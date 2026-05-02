Torà celebra aquest diumenge la Festa del Roser

Aquest diumenge, 3 de maig, la vila de Torà celebra una de les festes més destacades del calendari toranès; es tracta de la festa del Roser.
La celebració començarà a les 12 del migdia, amb la missa a la parròquia de Sant Gil, on es cantaran els goigs de la Mare de Déu del Roser i, seguidament, es faran públics els noms dels 4 priors i les 4 priores de la festa de l’any vinent.
Seguidament, la celebració seguirà a la plaça del Pati, on es viurà un dels moments més emotius i destacats de la festa: les priores i els priors d’aquest any ballaran la dansa; un ball pla que es balla any rere any.
Enguany, la festa del Roser creix i incorpora activitats de tarda. A les 18:00, també a la plaça del Pati, l’Esbart dansaire de Rocasagna de Gelida, oferirà una exhibició de danses tradicionals.
La festa dels Priors i Priores del Roser de Torà es celebra tradicionalment el primer diumenge de maig i té com a protagonistes a dues priores casades, dues de solteres, dos priors casats i dos de solters que assumeixen el manteniment de l’altar del Roser al llarg de tot un any.