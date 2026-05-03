Concert a Solsona de Paul Fuster Trio

Paul Fuster torna de nou a format trio amb un repertori de cançons noves, experimentació i un recopilatori dels seus 6 treballs publicats des del 1998. El que si podeu esperar es inesperat i un dinamisme tant explosiu i anàrquic com caricios i psicodèlic. Una experiència comunitària i única que podrem gaudir el proper divendres 8 de maig al les 22:30 h. al Pub Sputnik de Solsona. Entrades anticipades: 12 euros. El mateix dia del concert: 15 euros.
Músic inclassificable, autosuficient i rupturista, Paul Fuster es mou en el seu distintiu folck-rolk d’arrel estatunidenca. Nascut a Minnesota, crescut a Nova York, on va formar part de la banda experimental Proton-Proton, i establert des del 2011 a Cardona, ha estat membre de bandes com Big OK, compositor de la banda sonora de Bronko (2019), protagonista del documental Pauls Planet (2013), basat en la seva gira en bici de 60 dies i 55 concerts per Catalunya.
Paul Fuster ens porta un recorregut lliure i impredictible per alguns temes de la seva discografia, una mirada estripada cap a la seva història musical i a noves creacions encara inèdites. En un 2022 que marca dues dècades d’un dels seus àlbums més reconeguts, Happy Nothing (2002), i els 10 anys de Repte (2012), el seu preciós debut en català.
Constructor de les seves pròpies guitarres, bicis, sonoritats i mons particulars. Paul Fuster és un univers en si mateix i un artista capaç de crear universos a cada concert.