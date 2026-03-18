«Ens uneix i és símbol de la nostra identitat»: Breda celebra el 49é Aplec de la Sardana

L'Aplec de la Sardana de Breda torna aquest 12 d’abril i celebra la 49a edició al pàrquing del Cercle Bredenc. Enguany els conjunts convidats seran la Principal de la Bisbal, la Jovenívola de Sabadell, la Bisbal Jove, al matí, i la cobla Vila d'Olesa a la tarda. La sessió matinera començarà de les 10:30 hores i la de la tarda a les 16 hores.
El programa d'enguany repassa temes com Aura del Tura, que obrirà l'aplec, i continuarà amb temes com Nit estelada, Cap de Creus o Torroella 1884. No hi faltaran clàssics quilòmetre zero com Breda Artesana, la Santa Espina, El Campanar de Breda o Mar de Palamós. A Breda, als aplecs, s'utilitza l'estil selvatà, propi de la comarca de la Selva, mentre que a la resta de Catalunya el més habitual és l’empordanès.
Aquest estil consisteix en què les cobles interpreten les sardanes de manera alternada, amb deu tirades cadascuna, fins a completar un total de setze sardanes. Tanmateix, la tretzena sardana és conjunta, és a dir, la toquen totes les cobles alhora. Així, cada cobla acaba interpretant cinc sardanes de manera individual.
Aquest 2026 serà una edició especial per a la Colla Sardanista de Breeda que, en aquesta ocasió es proposa rememorar la figura del compositor de sardanes i músic Josep Vicens Juli (1870-1956). És autor d'algunes de les sardanes més conegudes de totes les èpoques, com Bona festa o Carícies. “És una figura clau en la història de la sardana i un referent imprescindible de la nostra música popular”, ha expressat l'alcalde de Breda, Dídac Manresa.
Enguany la Colla Sardanista també afrontarà la pèrdua de dues figures que han estat cabdals en l'organització, Carme López i Joan Avellaneda, dues persones molt estimades a la vila i implicades en el teixit associatiu. “La nostra tasca ha de continuar, així ho voldrien els dos, segur, i presentem un programa amb els trets bàsics d'aquest esdeveniment: bones cobles, bons balladors i bons temps”, ha expressat Jaume Fugarolas, representant de la Colla Sardanista de Breda.
L'aplec arriba coincidint amb l'organització del nou curset per aprendre a ballar sardanes, una iniciativa gratuïta oberta a tothom a partir de 6 anys amb l'objectiu de fomentar la cultura popular. Aquesta iniciativa ja ha aconseguit captar talents joves i que continua oberta a persones interessades els divendres de 19:30 a 20:30 hores a la Sala Gran del Cercle Bredenc.
L'Ajuntament de Breda ha fet patent el suport a aquesta iniciativa, que és una expressió del compromís de la vila amb la cultura catalana i el país. “Aquesta cita manté ben viva la flama de la sardana, el ball que ens uneix com a poble i que simbolitza la nostra identitat”, ha declarat l’alcalde, Dídac Manresa.