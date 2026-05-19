Sant Celoni inaugura connexió d'aigua amb la dessalinitzadora de Blanes

Sant Celoni ha inaugurat la connexió del dipòsit municipal amb l'aigua provinent de la dessalinitzadors de Blanes, de la xarxa d’abastament d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) aquest passat cap de setmana. A l'acte institucional hi ha participat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, acompanyada de l’alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta. El batlle i diversos membres del Consistori han rebut la consellera a la casa de la Vila per després visitar el dipòsit del Turó de la Mare de Déu del Puig.
Per fer possible l’arribada de l’aigua de la xarxa d’ATL fins al dipòsit municipal, en marxa des del març, s’ha construït una canonada de dos quilòmetres de longitud i 355 mil·límetres de diàmetre. Aquesta conducció connecta la canonada que transporta l'aigua produïda a la planta dessalinitzadora (ITAM) de la Tordera, situada a Blanes, i la potabilitzadora de Cardedeu amb el dipòsit municipal del Turó, que té una capacitat de 4.500 metres cúbics.
D’aquesta manera es vol reforçar la garantia del servei, assegurar la qualitat de l'aigua i augmentar la disponibilitat de les reserves al municipi, que fins ara s’abastia bàsicament de captacions subterrànies i superficials d'aigua de la Tordera. La consellera Paneque ha afirmat que la connexió amb la dessalinitzadora era una construcció que "Sant Celoni mereixia i necessitava" i ha recordat que el Govern actua seguint el full de ruta de l’agost de 2024. “ Sovint cal recordar que falta un dia menys per a la propera sequera, ja que l’impacte del canvi climàtic afecta directament a l’aigua i hem de deixar els municipis i Catalunya preparats per aquest canvi”, ha exposat.
En aquest sentit, la consellera ha afirmat també que aquesta connexió “ofereix seguretat i garantia de tranquil·litat al municipi”. L’obra, que ha tingut un cost d’1.279.081 euros, s’ha executat per la via d’emergència per reforçar l’abastament del municipi.
La connexió s’emmarca en el full de ruta del Govern per als pròxims anys, que té previst desplegar una sèrie de mesures per incrementar la disponibilitat d’aigua sense dependre únicament de la pluja. “Estem desenvolupant una agenda ambiciosa perquè Catalunya no pateixi sequera durant les pròximes dècades i, des del Govern, estem coordinant diverses accions”, ha manifestat la titular del Departament de Territori que ha reivindicat les accions des de "la prevenció i el tractament de dades".
En concret, segons ha avançat el Govern de la Generalitat, es preveu que el 70% de les demandes a les conques internes catalanes provinguin de nous recursos el 2030, com la dessalinització, la regeneració, l’aprofitament del Besòs i la millora de l’eficiència de les xarxes de distribució. Això permetrà disposar de 280 hectòmetres d’aigua més cada any.