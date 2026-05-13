Degustació i bon menjar al Corretapes 2026 de Llinars del Vallès

Llinars del Vallès torna a acollir el Corretapes 2026, un esdeveniment únic per gaudir de les millors tapes dels establiments del municipi i descobrir-ne totes les propostes gastronòmiques. L’horari del Corretapes serà de 19:00 a 23:00 hores el dijous 14, el divendres 15 i el dissabte 16 de maig.
En total, deu bars i restaurants formaran part de la proposta del Corretapes: la Cantonada, Alaska, El Timbal, El Punt de Trobada, La Terrassa del Vermutet, El Xiringuito de la Sona, El Confessionari, Can Taulats 1903, Wabi Sabi Restaurant i Pick-Up tornen a confiar en aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Llinars del Vallès a través de propostes per llepar-se els dits.
Hi haurà oferta per a tots els gustos, també sense gluten. En aquests casos, l'Ajuntament aconsella als celíacs que consultin amb els establiments per si les poden adaptar. Tota l’oferta gastronòmica es podrà degustar a uns preus molt competitius. La tapa tindrà un preu de tres euros i de quatre si s’acompanya d’una beguda, sigui una copa de vi mida menú, una aigua o una canya o un quinto de cervesa.
Com és tradicional, les persones que participin al Corretapes podran formar part d’un sorteig. Si segellen la butlleta del Corretapes, que trobaran als establiments participants, podran optar a diversos premis després de consumir. En concret, si s’emplenen cinc o més segells, podran guanyar fins a deu àpats dobles en establiments participants. Si es completa la ruta de 10 punts, també s’entrarà al sorteig d’una entrada doble al Teatre Auditori per a la temporada de tardor. La butlleta segellada s’haurà de dipositar a les urnes que hi haurà als bars i restaurants.
Enguany, per compromís amb el medi ambient, tots els establiments participants serviran gots 100% orgànics i sense plàstic per ajudar a un consum més sostenible. Uns gots que, recordeu: hauran de ser llençats al contenidor marró.