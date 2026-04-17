Llinars, seu del bàsquet 3x3 aquest juny

Llinars del Vallès tornarà a ser parada del Circuit 3x3 FCBQ, així ho ha informat l'Ajuntament de la vila. El municipi acollirà la quarta jornada d'un circuit que vol potenciar el bàsquet 3x3 arreu de Catalunya el pròxim 21 de juny. Badalona, Balaguer, Reus, Tarragona, Blanes, Olot i Barcelona seran les altres seus d'un recorregut esportiu que fins ara ja ha visitat 28 ciutats amb 8.100 equips inscrits i més de 28.700 participants.
Aquesta modalitat de bàsquet ofereix acció constant en un joc ràpid i dinàmic, l'objectiu del qual és anotar punts encistellant la pilota en un cèrcol ubicat a 3,05 metres d'alçada. Es juga en una pista d'11 per 15 metres, amb un sol cèrcol, entre dos equips de tres jugadors, amb possessions de màxim 12 segons
El passat dilluns 13 d'abril la Sala Enric Piquet i Miquel de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha estat l'escenari de la presentació oficial d'aquesta novena edició del Circuit 3x3 FCBQ. L'acte ha comptat amb la presència del President de l'FCBQ, Ferran Aril, juntament amb el directiu de l'àrea de Promoció, Josep Maria Rofes; el responsable del Circuit 3x3 FCBQ, Jaume Comas; així com representants dels ajuntaments i clubs participants en aquesta nova edició, entre d'altres autoritats i assistents.
El Circuit començarà el 31 de maig a Badalona, i acabarà el 25 de juliol amb la gran final a Barcelona. La novena edició del Circuit 3x3 FCBQ serà possible gràcies als ajuntaments de les ciutats en què es farà parada, així com també als clubs implicats com Círcol Catòlic de Badalona, CB Balaguer, CN Reus Ploms, CB Llinars, ADT Tarragona, CB Blanes i CB Olot.
Les inscripcions s'obriran properament i es podran dur a terme a través del web de la competició. Com en els darrers anys, hi haurà diferents categories per a totes les edats, des de pre-mini fins a sènior masculí i femení. La Federació Catalana de Bàsquet destaca que en sintonia amb la feina que s’està fent a través del Projecte Bàsquet Femení, es vol continuar potenciant la figura de la dona també en el Circuit 3x3, duent a terme diverses accions. "L'objectiu en els propers anys és assolir un número d'equips femenins que representi el 50% del total", asseguren.