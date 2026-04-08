Detinguts a Llinars en cotxe francès amb més de 10 quilos d'haixix

La Policia Nacional espanyola ha detingut a Llinars del Vallès dues persones amb més de 10 quilos d'haixix amagats a l'interior d'un vehicle amb compartiments ocults. Els fets van passar el 29 de març, quan els policies van observar com un turisme amb matrícula francesa, ocupat per una parella, accedia a la zona de descans d'una àrea de servei amb la intenció d'estacionar al costat del restaurant.
En adonar-se de la presència policial, van fer una maniobra evasiva i van donar un cop de volant per intentar eludir la presència policial i ocultar-se entre els camions. Els agents es van apropar al vehicle i la conductora va intentar escapolir-se fent marxa enrere, motiu pel qual els agents li van bloquejar el pas amb els vehicles policials. Els agents van fer baixar els dos ocupants i van demanar-los els motius del seu comportament. Els ocupants van donar versions contradictòries i es van mostrar visiblement nerviosos, cosa que va despertar encara més les sospites dels agents, per la qual cosa van inspeccionar el turisme.
Així, van observar que els embellidors de les portes laterals de l'automòbil estaven mal col·locats, gairebé solts, i deixaven al descobert una tapa metàl·lica sobre la carrosseria visiblement manipulada, a la qual faltaven diversos cargols per fixar-la a la xapa. Davant d'això, van decidir retirar-la i van trobar en aquest compartiment fins a deu bosses amb 100 blocs d'haixix envasats al buit, que donaven un pes de 10,62 quilograms.
La troballa es va produir en el marc d'una altra investigació activa que estaven duent a terme agents de la comissaria local de Sant Adrià de Besòs juntament amb la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona. La substància intervinguda ha estat remesa a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona. El vehicle intervingut ha estat ingressat al dipòsit municipal a disposició de l'autoritat judicial. Els dos detinguts han passat a disposició judicial per un presumpte delicte de tràfic de drogues.