Ensurt a l’AP-7 entre Sant Celoni i Fogars per un camió bolcat

El trànsit a l'AP-7 al Baix Montseny s'ha llevat amb normalitat després d'un vespre complicat direcció Girona. L'autopista AP-7 ha registrat aquest dimarts fins a dotze quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que es va produir cap a les tres de la tarda per un camió bolcat en sentit nord. El vehicle, havia caigut de manera que impedia el pas als altres vehicles i la circulació va quedar totalment interrompuda durant l'actuació del cos de bombers.
Segons han explicat els Bombers de la Generalitat a NacióBaixMontseny, l'avís per l'incident es va produir 15:42 hores en el punt quilomètric 98. Es tractava d'un vehicle de transports de mercaderies de grans dimensions que va obligar a tallar dos dels tres carrils que la via té en aquest punt. El Servei Català de Trànsit (SCT) recomanava als conductors utilitzar com a alternatives les carreteres C-35, C-60 i C-32, o des de Barcelona la mateixa C-32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut.
Els Bombers han explicat que s'hi van desplaçar un total de cinc dotacions i que el conductor, a causa del sinistre, ha patit una contusió al nas. Malgrat tot, però, no va ser necessari treure'l de la cabina i ja n'havia sortit pel seu propi peu quan van arribar al lloc dels fets. El camió, afirmen, presentava una fuita de combustible al motor que es va poder contenir ràpidament.
A les 18:21 hores van arribar camions grua per retirar el vehicle, però a les 21 hores de la nit la circulació no havia recuperat la normalitat. El passat 2025 s'ha constatat que l'AP-7 ha estat la via més perillosa del país, amb un total de 17 morts, la segona pitjor xifra des de l’alliberament dels peatges que també ha comportat un augment de la circulació de camions. L'AP-7, en el tram del Baix Montseny, a més, ha estat el que ha concentrat major sinistralitat amb un total de 16 víctimes, entre morts i ferits greus, al tram entre Hostalric i La Roca del Vallès.