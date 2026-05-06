Reobre l'històric Hotel Suís de Sant Celoni

L'Hotel Suís, un establiment històric de Sant Celoni, ha reobert les portes aquest amb una gerència renovada i també amb noves ambicions. Aquest hotel situat a la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament, forma part de l'imaginari del paisatge de la capital montsenyenca i ja portava tres anys tancat. A NacióBaixMontseny, hem parlat amb la nova gestora, Cristina Navas, que ens ha explicat els reptes i ambicions del projecte que, assegura, comença "amb bon peu".
L'hotel, que ha començat a operar aquesta primavera, està pensat per al públic de negocis que, entre setmana, freqüenta els polígons industrials de la ciutat. "Hem tingut molt bona rebuda per part de les empreses químiques que ens van explicar que es trobaven orfes d'un servei d'hotel per als comercials i clients que els visitaven", asseguren. D'altra banda, també donen servei al turisme montsenyenc, que hi troba una ubicació cèntrica a la vila i propera al parc natural. "Els dies festius hem trobat molt públic ciclista, també familiar que ve a passejar al Montseny o grups que van a gaudir plegats d'una escapada fora de la ciutat", afirma Navas.
L'Hotel Suís ha obert amb una aposta pels espais amplis i comunitaris amb una sala col·lectiva renovada amb sofàs pensada perquè els clients puguin passar-hi l'estona abans d'anar a dormir o planejar la sortida abans de partir. "És un espai on hi ha cafè, aigua i te de cortesia, hi poden estar tranquil·lament i demanar menjar de fora, si ho desitgen", diu la gerent. A més, també s'ofereixen esmorzars per als clients de les habitacions.
Les cambres conserven el mobiliari i la decoració de l'etapa anterior, de tota manera, es plantegen crear una habitació pilot amb una nova línia més moderna. "Volem fer una habitació de prova, renovar-la una mica, veure quin funcionament té i comprovar si val la pena continuar amb la resta", afirmen.
L'establiment, que continua sent propietat de la família Cairol, l'ha llogat una altra família celonina, els Caberroca, propietaris de la masia de Can Riera de l'Aigua, situada a prop de l'Institut Escola Pallerola. "Diversos membres de la família hem tingut relació amb el món de l'hostaleria d'una manera o altra, però aquesta és la nostra primera aventura en gestionar directament l'hotel", explica Navas.
L'empresa familiar ha arrencat amb molta "il·lusió" aquest negoci, que també els reconnecta amb les seves arrels. "Jo visc a Barcelona, però sempre hem tingut molta relació amb el poble, perquè els meus avis han viscut aquí tota la vida i la meva mare i tiets van passar-hi tota la infantesa", exposa la gerent.
Una recepció autònoma
Una altra de les característiques que els defineix és que no disposen de recepció física i tot el procés està completament automatitzat per oferir una experiència més flexible. "Quan es fa la reserva, el client rep un correu electrònic amb un enllaç personalitzat. A través d’aquest enllaç pot completar el check-in i efectuar el pagament. Un cop arriba l’hora d’entrada, en aquest mateix espai digital hi troba un codi PIN que li permet accedir tant a la porta principal de l’hotel com a la seva habitació", expliquen.
Això significa que no cal cap interacció presencial per entrar, una característica que, asseguren, han valorat molt positivament les persones que es desplacen per feina i arriben tard. "Aquest sistema, que al principi encara sorprèn alguns clients, s’està consolidant progressivament com una solució molt pràctica", diuen. L'establiment, que ja és a Booking, també està treballant en una pàgina web pròpia i ha fet una ronda de contactes amb les institucions i negocis de la zona. "En aquest pont de l'1 de maig hem tingut molt bona ocupació, fem un balanç positiu d'aquest començament", afirmen.
Un edifici centenari
L’Hotel Suís de Sant Celoni té una història que es remunta a finals del segle XIX. L’edifici on s’ubica avui va ser, originalment, un elegant palauet residencial construït l’any 1886 i propietat de la família Valls d’Olzinelles. A partir de 1906, el primer pis de la finca va esdevenir la seu del Círcol Autonomista, vinculat ideològicament a la Lliga Regionalista i que funcionava com un centre polític actiu a la localitat.
Segons explica la tradició popular, la família Valls era clienta habitual de l’Hotel Suizo de Barcelona. Inspirats per aquell establiment, l’any 1920 van encarregar a Miquel Cairol la transformació del palauet en un nou hotel: l’Hotel Suís de Sant Celoni. Miquel Cairol en va assumir la direcció fins al 1939, any en què el va rellevar el seu nebot, Josep Cairol. Més endavant, el 1960, la família Cairol va passar a ser-ne també propietària, una etapa clau en la trajectòria de l’hotel. Dècades més tard, l'establiment inicia una nova etapa aquest 2026. "De moment la rebuda de la Sant Celoni i els clients ha estat molt bona", asseguren.