Renfe projecta noves inversions al Baix Montseny i Granollers

Renfe ha anunciat les ubicacions dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen dos de nous al Vallès Oriental, un a Sant Celoni i l'altre a Granollers. Tot plegat es durà a terme en el marc d'unes inversions que es desplegaran fins al 2030, amb un pressupost total a Catalunya de 163,7 milions, segons fonts de Renfe. En conjunt, la companyia passarà de tenir espai per reparar alhora 22 vagons a disposar de 51 vies als tallers. Feia prop de 50 anys que la companyia ferroviària no invertia en fer nous tallers.
El nou taller de Sant Celoni, també es projecta per al període 2028-2030 i la intenció és que tingui quatre vies i que la construcció costi aproximadament 25 milions d'euros. El nou taller permetrà dur a terme reparacions i revisions de curt abast als trens sense necessitat de tornar a la seva base principal i millorant els temps d'entrada i sortida dels vehicles al taller.
El projecte constructiu està en fase de contractació. D'altra banda, a Granollers, el taller que es construirà tindrà vuit vies per a reparació de vagons i estarà capacitat amb torn de fossat, sistemes d'extracció i mitjans d'elevació. Entre l'obra civil i l'equipament industrial, aquest serà el taller que s'endurà més part del pressupost, amb 40 milions d'euros. El projecte funcional està redactat pendent d'aprovació, mentre també està pendent de signatura el conveni entre l'Ajuntament de Granollers i el govern espanyol.
Tallers a totes les línies i inversions a Sant Feliu de Buixalleu
Fonts de Renfe destaquen que la reforma de les naus actuals i la construcció de nous equipaments de reparació permet aproximar-se a l'objectiu de disposar de tallers a totes les línies de Rodalies. Segons la companyia, poder arribar a totes les línies és un element que, sumat a una capacitat més gran, permetrà agilitzar els processos de manteniment i reparació.
Des de Renfe asseguren que aproximadament entre un 10 i un 15% de tota la flota de trens està als tallers, si bé garanteixen i subratllen que això no afecta l'operativa del servei. Asseguren que la programació de cada dia es fa amb la certesa que hi ha prou trens per prestar el servei previst i que es reserva un 5% addicional per activar-lo si hi ha una avaria.
A part de les inversions anunciades, la companyia també projecta noves instal·lacions a Sant Feliu de Buixalleu, juntament amb Mataró, Blanes, Sant Vicenç de Calders. S'estima que hi destinarà 150 milions d'euros, a unes obres que es podrien incorporar al calendari fins el 2030, si bé els responsables de Renfe a Catalunya eviten concretar-ho i ressalten que són projectes en fase d'estudi.
Tornen els trens de pagament
Aquesta setmana Rodalies ha reforçat el personal a Sant Celoni i a les principals estacions catalanes per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns arreu del país, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de tres mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari a Gelida. Des de dissabte els usuaris han de pagar per utilitzar el tren i tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i Mitjana Distància.