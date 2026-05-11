La final de la lliga ha animat la nit del passat diumenge a centenars d'aficionats del Barça de la comarca del Baix Montseny. La victòria en aquest clàssic decisiu va condemnar l'equip de la capital espanyola amb els gols de Marcus Rashford i de Ferran Torres, que van tenir lloc durant la primera part del partit. L'afició barcelonista al Montseny va seguir el matx des de les penyes dels pobles i, amb l'emoció a flor de pell, han celebrat els gols amb cançons de graderia i coets.
És el cas de les penyes de Sant Celoni, Breda i Sant Antoni de Vilamajor on van instal·lar una pantalla gegant per l'ocasió. Al llarg del partit, s'han pogut sentir càntics de "el Barça és la nostra vida" i, al final, han esclatat en una gran celebració als carrers del poble amb banderes blaugranes. En el cas de Breda, la celebració va atreure aficionats dels pobles del voltant i va tenir lloc al carrer Santa Anna, davant la penya barcelonista, un local històric que el passat 2025 va fer mig segle com a punt de trobada. Els bredencs van encendre en rotllanes bengales i carretilles, que van tenyir els carrers de colors i llum. També es van poder sentir consignes contra l'estat espanyol i més cançons de graderia.
🏆 El Montseny celebra la Lliga blaugrana amb Casadó de protagonista a Barcelona
Un dels protagonistes de la nit i, sobretot, de la celebració, també ha estat un baixmontsenyenc, Marc Casadó de Sant Pere de Vilamajor. Cassadó aquesta nit ha recorregut la gespa del nou Spotify Camp Nou, amb una senyera gegant que, sense dubtar-ho gens, també va fer aparèixer a la fotografia grupal de l'equip, davant la porteria. Tot seguit, la festa ha continuat pel jove de Vilamajor i, seguint la tradició de l'any passat, se l'ha pogut veure amb una bicicleta Bicing pels carrers de Barcelona.
La destinació final ha estat plaça Catalunya, l'epicentre de la celebració a Barcelona, on s'hi havien aplegat els aficionats de la capital. El jugador del Baix Montseny s'ha fotografiat amb l'afició i amb el seu company d'equip, Alejandro Balde, que l'ha acompanyat en l'aventura.
