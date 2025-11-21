Fites blaugranes al Montseny: neix la penya de Palautordera i Breda arriba als 50 anys

La Penya Blaugrana de Santa Maria de Palautordera ja és oficial. Segons ha comunicat el Futbol Club Barcelona, aquest dimecres 19 de novembre la reunió de la Junta Directiva celebrada a Sant Cugat, l’òrgan rector del club va aprovar-ne la constitució oficial. La bona notícia pel barcelonisme coincideix amb la celebració del cinquanta aniversari de la Penya Barcelonista de Breda, una de les més antigues de la comarca, que aquest cap de setmana farà un concert de celebració amb el grup Di-Versiones al Cercle Bredenc.
L’origen de la Penya Blaugrana de Santa Maria de Palautordera és en un grup d’amics de la vila que compartien la passió pel Barça i que, durant les festes de Nadal del 2024, va decidir fer un pas endavant i crear una penya a Palautordera. Com que no existia cap altra agrupació d'aquestes característiques, el febrer del 2025 van celebrar la primera reunió per posar en marxa el projecte.
Segona ha informat el Club, la Penya de Palautordera ja té 99 membres inscrits i ha viscut el seu primer gran moment, el duel entre el Real Madrid i el Barça. La derrota d'aquest últim clàssic va estrènyer els lligams entre els membres i va marcar l’inici d’una sèrie de trobades per gaudir de cada partit junts. "Els impulsors comparteixen la il·lusió de fer barcelonisme i engrescar la gent jove del poble i, amb l’oficialitat, tenen previst fer una presentació oficial de la penya", han explicat.
Des de la Penya de Palautordera també han manifestat la voluntat de participar en els actes de la festa major i impulsar més actes i activitats de caràcter social, per convertir-se en un punt de trobada per a tots els culers del municipi. Des del compte oficial de penyes del Barça, a través de les xarxes socials han celebrat l'oficialització de Palau i han compartit algunes fotografies dels socis de l'agrupació barcelonista. "La Penya Blaugrana Palautordera és la nova incorporació a la nostra gran família. Benvinguda!", han expressat.
Breda celebra 50 anys
D'altra banda, el Cercle Bredenc aquest dissabte 22 de novembre a les 23 hores acollirà un concert d'aniversari per commemorar els cinquanta anys d'història de la penya de Breda. Aquesta nit de gresca, per la qual ja es poden comprar entrades per internet, comptarà amb les actuacions de l'Orquestra Di-Versiones i MonDJ. L'acte arriba després de la festa al Restaurant Can Marlet de Riells i Viabrea, el passat 8 de novembre en la qual van assistir 200 penyistes, representants del Club, de l’Ajuntament de Breda i Penyes Barcelonistes.
En concret, van anar-hi el vicepresident Antonio Escudero, juntament amb Xavier Barbany, directiu de la secció d’hoquei; Juan Manuel Asensi, president de l’Agrupació Barça Jugadors; i Gaby Cairo, responsable d’Esports Amateurs i coordinador esportiu d’hoquei. També van ser-hi Quim Vall-llosera, president de la Federació de Penyes del Gironès, La Selva, La Garrotxa i el Pla de l’Estany; Josep Oliva, delegat del Consell Consultiu de Penyes del FC Barcelona; i Marc Pujol, president de la Penya de Breda.
Tot pegat va començar amb la recepció dels càrrecs a la seu de la Penya, on es va inaugurar una placa commemorativa de ceràmica que simbolitza el mig segle de fidelitat de la penya als colors blaugrana. Des de l'agrupació barcelonista bredenca, han volgut agrair a l'artista que l'ha elaborat la seva dedicació i compromís. "Volem donar les gràcies a Teresa Mas Trunas per haver-nos fet un altre cop aquesta magnífica placa, ja que pel 25è aniversari també ens la va fer", han expressat.
A l'edifici històric de la penya, que van arreglar temps enrere els mateixos penyistes, els representants del Barça van compartir converses i vivències directament amb els socis. Tot seguit, la festa es va traslladar a Merlet, on es van aplegar unes 200 persones entre socis de la penya i representants de 14 penyes amigues. Els assistents, a més, van rebre un plat commemoratiu dels 50 anys fet per Central Terrissaires de Breda.
El president de la penya de Breda, Marc Pujol, va obrir els parlaments amb un emotiu discurs de benvinguda. El van seguir Josep Oliva, Juan Manuel Asensi i l’alcalde de Breda, Dídac Manresa, que va reconèixer el compromís de l'entitat amb la vila i la seva gent. Des de la Penya Barcelonista de Breda han expressat l'agraïment a tots els assistents i han compartit les fotografies de la vetllada a través de l'Instagram.