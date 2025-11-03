Comencen les multes a la zona blava de Palautordera

La Policia Municipal de Santa Maria de Palautordera començarà a aplicar sancions a la zona blava gratuïta i a les zones de càrrega i descàrrega a partir d'aquest dilluns 3 de novembre. La mesura arriba després de nou mesos de funcionament de l’aplicació Parkunload, que regula i controla digitalment l’estacionament al municipi.
L'objectiu de la mesura és optimitzar l’ús de l’espai públic, millorar la mobilitat i fomentar un entorn més sostenible i eficient. La regulació amb l'ús d'aquesta aplicació és vigent a les zones blaves d'estacionament gratuït, a les àrees de càrrega i descàrrega i a l’aparcament del CAP.
Parkunload, segons ha informat l'Ajuntament, regula i controla les zones d’estacionament limitat i gratuït mitjançant tecnologia Bluetooth. En primer lloc, els conductors han de descarregar l'aplicació i introduir les dades del vehicle. En cada zona, els habitants que vulguin aparcar, trobaran una senyalització específica amb uns sensors de proximitat, que l'app detecta de manera automàtica. Tot seguit, l'app els donarà l'opció d'obtenir un tiquet digital i, quan marxin, hauran d'indicar que han alliberat la plaça per garantir la rotació.
Per aquest motiu, és necessari que tots els usuaris registrin l'aparcament a través d'alguna de les opcions vàlides per poder estacionar correctament a les zones regulades.
Qui pot aparcar i durant quant temps?
A les zones blaves gratuïtes hi poden accedir tots els vehicles durant un màxim de 90 minuts, de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16:30 a 20 hores, excepte festius. A l'Aparcament del CAP l’horari és de 8 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Pel que fa a les zones de càrrega i descàrrega només hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles comercials mixtos durant 15 minuts dins l’horari regulat.
Els canals alternatius per registrar l'arribada
L'Ajuntament de Palautordera ha reconegut altres canals per registrar l'hora d'arribada als estacionaments regulats. Es pot fer a través d'un formulari web amb un enllaç accessible des de qualsevol navegador on s'indica com a opció ben visible en la senyalització vertical de cada zona. Aques formulari permet registrar l'estacionament sense número de telèfon a l'app.
També es pot fer a través dels telèfons de l'OAC o a l'Agent Cívic, que donen la possibilitat de registrar l'estacionament en remot. D'altra banda, es té en compte la bretxa digital, i l'Ajuntament permet inscriure el vehicle en una llista de bretxa digital si s'acredita adientment.