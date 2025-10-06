Palautordera es prepara contra els incendis

L'alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, representants de Protecció Civil i el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, s'han reunit a principis d'aquest mes per reforçar la col·laboració i la prevenció d'incendis en la conjuntura climàtica actual, que és especialment complexa.
Tant és així que la campanya forestal del 2025 a Catalunya s'ha tancat amb 1.333 incendis més respecte a la de l'any passat, una xifra que suposa un augment del 62,6%. Segons ha detallat la Conselleria d'Interior, hi ha hagut 2.168 incendis de vegetació, dels quals 338 han estat de caràcter forestal.
Més formació i autoprotecció
Durant la reunió a Santa Maria de Palautordera es van abordar diferents aspectes relacionats amb la seguretat i la prevenció d’emergències al municipi. Van destacar qüestions clau com la necessitat d'incrementar la formació en autoprotecció i gestió d’emergències, la coordinació entre els cossos operatius i la importància de conscienciar la ciutadania davant possibles situacions de risc.
Els participants van coincidir en la importància de treballar conjuntament per garantir respostes ràpides i eficaces davant qualsevol emergència. Alhora, han reiterat la voluntat de continuar impulsant projectes formatius i accions preventives.
A finals d'aquest estiu, la consellera d'Interior va advertir d'un "nou paradigma de risc" amb els incendis a causa del canvi climàtic, amb focs que avancen més ràpidament. En aquest sentit, des del cos de Bombers van avisar que cal millorar les eines de predicció davant un comportament dels incendis menys previsible.
Un equip de Protecció Civil renovat
Santa Maria de Palautordera comença aquest curs amb un equip de Protecció Civil renovat. Carlos Pons, fa unes setmanes va assumir el càrrec de Cap d’Unitat, i l'agent Clàudia Marco, que va ser nomenada nova sotscap. Amb aquestes incorporacions, l’Ajuntament vol fer un equip més robust i reafirmar "el seu compromís amb la seguretat i el benestar de tothom".
A l’acte de renovació hi va assistir el regidor de Cultura, Joventut i Voluntariat, Marc Gallardo, que va destacar i agrair la tasca que desenvolupen els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil. L’agrupació, davant la conjuntura actual, ha fet una crida a la població per incorporar-se a les files del cos de voluntaris. "Totes les persones majors d’edat amb ganes de col·laborar i implicar-se en el poble poden informar-se i inscriure's a través de l’Ajuntament o directament amb l'agrupació", ha informat l'Ajuntament a través dels canals institucionals.