Dos joves de Palautordera brillen a la Lliga Nacional de Karate

Aquest setembre ha acabat amb una nova victòria esportiva per a Santa Maria de Palautordera. El darrer cap de setmana de mes es va celebrar la segona ronda de la Lliga Nacional Cadet/Sènior RFEK 2025, una competició organitzada per la Federació Espanyola de Karate. La cita va comptar amb una destacada participació dels germans palauencs Júlia i Joan Just Clopés, que ja són uns habituals en aquest.
Júlia Just Clopés va aconseguir proclamar-se campiona en la categoria sènior femení -68 kg. Així doncs, va penjar-se la medalla d’or després d’un torneig excel·lent en què va demostrar gran domini tècnic i constància. D'altra banda, el seu germà Joan Just Clopés va obtenir una meritòria tercera posició en la categoria sènior masculina -75 kg. D'aquesta manera, va consolidar la seva trajectòria i va sumar un nou èxit al seu palmarès esportiu.
Aquests resultats refermen el gran moment que viuen tots dos esportistes i situen, una vegada més, Santa Maria de Palautordera en el mapa del karate estatal. L'Ajuntament de la vila, a través dels canals institucionals, ha volgut traslladar el seu reconeixement a la fita dels dos esportistes. "Volem felicitar els dos esportistes per aquests magnífics resultats, que fan valdre el seu esforç, talent i dedicació", han expressat.
El Baix Montseny és una zona on s'han format persones de tots els àmbits i professions, des d'escriptors com fins a científics de renom. La comarca també ha sigut el punt de partida d'esportistes d'elit com els germans Just, que són karatekes, o Abril Mañas, del Club de Tenis Sant Celoni, una jugadora que ha aconseguit grans èxits arreu dels Estats Units durant els darrers anys.