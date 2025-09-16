Palautordera vol ser el poble que més camina

Santa Maria de Palautordera celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) del 16 al 22 de setembre. Com cada any, durant aquests dies, es faran diferents activitats pensades per a totes les edats amb l’objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible, saludable i segura. Enguany destaca la incorporació de Palau al Desafiament Europeu de Passes, que organitza per EIT Urban Mobility amb la col·laboració de Walk15, una aplicació que mesura les passes.
L’objectiu de la iniciativa, que mesura les passes a cada municipi, és fomentar que la gent camini més per millorar la salut personal. "Volem que la nostra vila se situï entre les més actives d’Europa durant la Setmana de la Mobilitat", ha expressat l'Ajuntament a través dels canals institucionals.
Desafiament Europeu de Passes
Per ajudar a assolir el repte cal descarregar l’aplicació Walk15, on es poden consultar les passes diàries i, alhora, contribuir a la suma de passes per al resultat col·lectiu del poble. El recompte estarà actiu del 16 al 22 de setembre a l’aplicació Walk15. "Convidem als ciutadans, organitzacions, comunitats a unir-se al Desafiament de Passes. Tothom és benvingut a caminar per la ciutat", han comunicat des del consistori.
Programació a Palau
El dissabte 20 de setembre, a les 17:30 hores, tindrà lloc la tradicional pedalada familiar. El punt de partida serà a la plaça de la Vila, amb un recorregut d’uns 3,5 quilòmetres fins al parc Pau Casals, on està programat un berenar i activitats per a tothom.
Aquell mateix dissabte al matí se celebrarà el “Dia sense cotxes”. Al llarg de la jornada, diferents llocs del poble, entre ells el carrer Hospital, el carrer Consolat de Mar, el carrer de la Creu i el carrer Sant Proget, es convertiran en un espai exclusiu per a vianants.