Una directora de Palau rep un premi de cinema independent

La palauenca Clàudia Vila, que ha codirigit la pel·lícula Dies d’estiu i de pluja, ha estat guardonada amb el premi de la primera edició de La Setmana, certamen dedicat al cinema independent. Es tracta d'un espai que vol visibilitzar el talent emergent i oferir una plataforma perquè les obres seleccionades puguin arribar a un públic més ampli. El festival va tenir lloc entre 12 i el 15 de juny a Girona ciutat i el premi és l'exhibició de la pel·lícula guanyadora en diverses sales de cinema independent de l'estat espanyol i la distribució del film a través d'una distribuïdora professional.

La pel·lícula tracta sobre dos nois i una noia que emprenen un viatge estiuenc a Osca, cadascun amb una història a l’esquena. La trama explora la interioritat dels personatges protagonistes, que afronten aquests dies junts amb la voluntat de reconnectar amb tot allò que els feia sentir bé. No obstant això, el film posa de manifest la dificultat per comunicar-se i expressar, a vegades, allò que preocupa.

Vila ha codirigit aquesta obra cinematogràfica amb el Col·lectiu Espurnes del qual també forment part Mireia Labazuy, Àlex Serra, Eva Picazo, Carla Sánchez i Miquel Roig. Es tracta d'un grup de joves cineastes que va néixer a la Universitat Pompeu Fabra, on els seus membres es van conèixer durant la seva etapa formativa.

Dies d’estiu i de pluja ha competit amb els 45 llargmetratges participants, procedents de diversos països com l’Argentina, el Canadà o França. El jurat estava format per noms destacats del sector com el productor Edmon Roch, el crític Àlex Gorina, l’exhibidora Tona Badimon i una membre de l’Associació Gironina de Cinema Independent, Anna Nadal.

Segons ha pogut saber NacióBaixMontesny, Dies d’estiu i de pluja es distribuirà tant en sales de cinema de Catalunya i com de la resta de l’Estat i se n'ocuparà l’empresa Lauren NewCo, que es dedica a la producció i exhibició d'obres cinematogràfiques i de vídeo.

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha transmès la seva enhorabona a la directora Clàudia Vila, que amb aquest reconeixement ha aconseguit una fita, també, per la vila de Palau. "La felicitem per aquest premi i li desitgem molts èxits en la seva trajectòria", ha expressat el consistori a través dels canals institucionals.