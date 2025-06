S'incendia un vehicle en marxa a Palautordera

Un cotxe en marxa s'ha incendiat el matí d'aquest 11 juny a Santa Maria de Palautordera. Els fets han succeït al barri del Temple, carrer Camí Vell de Sant Celoni i els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 8:26 del matí. Tot seguit, s'hi ha desplaçat la Policia Local i s'hi han enviat tres dotacions de bombers.

El vehicle, segons fonts del cos, cremava a la zona del motor i el foc ha afectat en part l'habitacle del conductor. No obstant això, no hi ha hagut ferits. Els bombers han extingit l'incendi amb línia d'aigua, una maniobra basada en l'extensió de mànegues i una llança mitjançant la qual es projecta aigua o escuma des d'una bomba fins al front de foc.

A continuació, els bombers han extret la bateria del cotxe i l'han submergit en aigua. L'incendi s'ha donat per extingit després de les 9 hores i els bombers han començat a recollir el desplegament d'efectius. La policia local s'ha quedat a la zona on s'ha produït l'incident a l'espera que arribés el servei de grua de l'assegurança del vehicle, que se l'ha endut del carrer Camí Vell de Sant Celoni. De moment, el cos de bombers desconeix les causes de l'incendi.