La cantant Beth actuarà al Baix Montseny

La cantant Elisabeth Rodergas, de Súria, coneguda com a Beth, actuarà a Breda el pròxim 15 de juny. L'escenari del Cercle Bredenc, a les 20 hores, acollirà la interpretació del seu àlbum Natural women que va elaborar conjuntament amb la pianista i compositora Laura Andrés. Beth és famosa per la seva trajectòria que va començar a la segona edició del concurs Operación Triunfo, en el qual va quedar en tercera posició i va aconseguir anar a Eurovisió.

Natural women

Natural women és un disc que aplega cançons de dones de la història de la música que Beth i Laura Andrés admiren. Són clàssics amb un aire renovat que les transporten a diferents etapes de la seva vida. Malgrat que les cançons de l'àlbum són internacionals, en directe l'actuació inclou un repertori més extens que també passa per temes en català i castellà.

Entre els noms de les cantants que es versionen al disc hi ha Whitney Houston, Alanis Morissette, Suzanne Vega o Beyoncé. També s'hi apleguen noves interpretacions de temes imprescindibles del segle XX com Feeling good de Nina Simone, una cançó que recorda a les intèrprets el seu passat postadolescent i que es va compondre en un context d'injustícies racials i de gènere als EUA.

Natural Woman, la cançó que dona nom al disc, és el tema amb el qual es van conèixer les dues intèrprets. Es tracta d'una melodia que, segons han explicat a la premsa, les va fer connectar "màgicament" sense necessitat d'assajar. "A vegades, de gran, costa fer noves amistats, però la música ens ha dut a trobar-nos i a viure experiències precioses juntes", van expressar a una entrevista a la revista Enderrock.

Aquest àlbum va arribar després d'una llarga carrera musical, l'artista ha fet discs en castellà, anglès i català, sempre fidel a un estil personal que és fruit de la seva formació i també de les seves experiències personals al Regne Unit, on ha viscut uns anys, i les missions humanitàries a l'Àfrica on ha participat. Entre els seus àlbums més destacats hi ha: Segueix-me el fil (2010), Sped Up (2022), Love songs (2016) o Uncovered (2017).

Representant catalana a Eurovisió

Beth va ser escollida com a representant de l'Estat per al festival d'Eurovisió del 2003, que va tenir lloc a la capital de Letònia, Riga. En el festival interpretar la cançó Dime, el primer senzill del seu primer àlbum titulat Otra realidad. La cançó va ser un èxit a l'estat espanyol i va aconseguir ser primera a les enquestes d'Eurovisió tot i que finalment va quedar en un vuitè lloc. Aquesta cançó va ser tot un repte per a la cantant perquè, segons va confessar, no era de les seves predilectes. "La cançó és la que menys m'agradava, la més allunyada del meu estil, però a poc a poc espero fer-la més meva", va dir a la roda de premsa posterior al seu nomenament.

Anys més tard, l'artista va explicar que "no estava d'acord ni amb la cançó que representava ni amb el país". Més enllà d'això, es va posar de manifest el seu compromís amb la causa independentista a partir de l'acte de presentació del moviment polític Sobirania i Progrés (SiP) el 2006 al Petit Palau del Palau de la Música de Barcelona, on també van participar Oriol Junqueras i Elisenda Paluzie.

On puc comprar les entrades?

Les entrades es podran adquirir a la taquilla del Cercle Bredenc el mateix dia del concert i tindran un cost de 10 euros per a socis i de 12 per al públic general. També es poden adquirir de manera anticipada a la Perruqueria Rosa, la Perruqueria Ester, el bar La Graciosa de Breda. Les entrades anticipades tenen un preu de 8 euros per a socis i de 10 per al públic general. L'organització ha comunicat que l'entrada serà gratuïta per a les persones de fins a 16 anys.

Aquest acte, organitzat pel Cercle Bredenc, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Breda, la Federació d'Ateneus de Catalunya, la Ràdio d'Hostalric Ràdio DOS 84 i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.