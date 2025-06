Els riscos de les pantalles s'expliquen en una campanya a Sant Celoni

Sant Celoni ha presentat una nova campanya de sensibilització sobre l’ús de les pantalles, que es desplegarà durant tot el curs escolar 2025/2026. La iniciativa ha tirat endavant amb el suport de l'Ajuntament de la vila, conjuntament amb el Pla de prevenció de les addiccions del Baix Montseny, El Tritó, i amb el suport dels Serveis Educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La campanya compta amb la implicació activa de totes les escoles i associacions de famílies d’alumnes (AFA) del municipi i vol donar eines per afrontar la relació dels joves amb les noves tecnologies. D'aquesta manera, es vol donar resposta a una inquietud expressada pel Consell Escolar Municipal sobre els riscos derivats de la sobreexposició a les pantalles i pretén abordar-los de manera conjunta i coordinada.

L'objectiu és aportar una mirada innovadora i educativa a la problemàtica, i es basa en una guia amb recomanacions i recursos pràctics per acompanyar infants i adolescents en un ús saludable i conscient dels dispositius digitals. Aquesta guia anirà acompanyada de reptes mensuals per a les famílies i activitats per fer a les aules. Així, es vol fomentar una participació activa i transversal de tota la comunitat educativa.

L’acció es desenvoluparà en sis eixos temàtics clau el temps d’ús de les pantalles, el retard en l’ús del mòbil, el ciberassetjament, la ciberseguretat, la figura dels adults com a model a seguir i les conseqüències físiques, cognitives i emocionals que pot tenir l'exposició als mòbils.

Durant la presentació pública de la campanya, que va tenir lloc a la Biblioteca l’Escorxador, el regidor d’Educació, Albert Planas, va destacar la importància d’estar informats i actuar amb responsabilitat. “La sobreexposició a pantalles per part d’infants i joves pot comportar molts riscos en el seu desenvolupament físic, psicològic i social. Per això és molt important estar informats per poder-los acompanyar i actuar en conseqüència. Cal establir acords, normes i límits d'ús.” La campanya s’ha elaborat en el marc del Pla Educatiu d’Entorn 360º, i s’anirà ampliant amb nous continguts i recursos pedagògics disponibles per a la comunitat educativa i les famílies a través dels canals oficials del municipi.