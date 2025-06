L’Ajuntament de Sant Celoni ha informat que ja es poden recollir les targetes i tot el material informatiu relacionat amb el nou model de recollida de residus. Els punts de recollida són les Oficines de Residus de Sant Celoni i de la Batllòria, que estaran obertes fins al dijous 31 de juliol de 2025. A cada habitatge se li lliuraran dues targetes d’accés als contenidors, els codis per instal·lar l’aplicació mòbil, un butlletí explicatiu amb tota la informació del nou sistema, i material per facilitar la correcta separació de la fracció orgànica a la cuina.

Per recollir el material cal portar el DNI i el rebut de la taxa de residus. En cas de ser llogater, també serà necessari presentar el contracte de lloguer i una autorització signada pel titular del rebut, la qual es pot descarregar a través del web municipal o recollir directament a l’Oficina de Residus. Si no es pot assistir personalment, es pot designar una altra persona perquè reculli el material. En aquest cas, la persona que hi vagi haurà de portar una autorització signada, a més del rebut de la taxa de residus i el DNI del titular.

Ubicació i horaris de les oficines

L’Oficina de Residus de Sant Celoni es troba al carrer Santa Fe, 52. El seu horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 10 a 13:30 hores i de 15:30 a 19 hores, i els dissabtes de 10 a 13:30 hores.

Pel que fa a l’Oficina de Residus de la Batllòria, està ubicada a l’edifici de la Unió Batllorienca, al carrer Breda, 2. Aquesta oficina obre de dimarts a divendres, també en horari de 10 a 13:30 hores i de 15:30 a 19 hores. L’Ajuntament, a través dels canals institucionals, ha animat a tota la ciutadania a recollir el material com més aviat millor per adaptar-se amb facilitat al nou sistema, que vol fomentar una millor gestió dels residus i reforçar el compromís ambiental del municipi.

El nou model de recollida de residus amb contenidors amb sistema de tancament, afectarà els contenidors d’envasos, resta i orgànica, que s’hauran d’obrir amb una targeta d'identificació o una aplicació mòbil. Per obrir el contenidor amb la targeta, caldrà prémer un botó marcat en vermell i apropar la targeta a la zona de contacte. A continuació, a la pantalla apareixerà un missatge que indicarà que ja es pot obrir el contenidor per dipositar els residus.