Els alumnes inscrits en els dos cursos de català Bàsic 3 de l'Oficina de Català de Sant Celoni han fet pràctiques fora de l'aula durant aquest mes de maig amb visites en algunes botigues de la ciutat. L'objectiu de la iniciativa, que ha comptat amb la col·laboració dels comerciants, és que els alumnes puguin expressar-se en català i posar-se a prova en situacions reals de comunicació. Aquestes pràctiques suposen un repte per als estudiants, que s'entrenen i busquen els mots oportuns en cada cas sense l'ajut del professorat.

Les pràctiques lingüístiques han implicat la visita a diversos comerços que s'han afegit al Voluntariat per la Llengua a Sant Celoni, una iniciativa per promoure l'ús i ensenyar la llengua catalana. Entre els comerços que hi han participat hi ha les botigues de roba i complements Okaïdi, Mima't, Majó i El petit Racó, la Perfumeria Colomina i La Fàbrica del Cartutx, especialitzada en materials d'impressió i altres productes tecnològics.

Els dependents, des de darrere del taulell, han escoltat les preguntes que havien preparat els alumnes. Els han donat temps per elaborar-les, trobar el vocabulari apropiat i també per superar el moment de vergonya inicial. Tot seguit, per reproduir una conversa normal, els comerciants han respost les seves qüestions amablement i de manera entenedora.

Segons ha explicat, l'experiència de les pràctiques al carrer es considera molt enriquidora i útil per a l'aprenentatge de la llengua i per fer-ne un ús quotidià. "El més important és que reforça els aprenents, els dona confiança perquè veuen que són més capaços d'expressar-se en català de què pensaven", han expressat des de l'Ajuntament.

En aquesta línia el consistori ha fet una crida a perseverar en l'ús del català en les situacions quotidianes i els intercanvis comercials. "A Sant Celoni molts alumnes estudien català i demanen poder-lo practicar, que quan algú interacciona amb ells, no canviï de llengua. Entre tots els celonins els podem ajudar", han afirmat a través dels canals institucionals.

Rècord de voluntaris

La iniciativa del Voluntariat per la llengua (VxL) passa per un bon moment a Sant Celoni, que ja té 20 parelles lingüístiques inscrites al programa. Segons va informar l'Ajuntament de la ciutat, es tracta d'una xifra rècord des de la pandèmia. La iniciativa ajuda a practicar el català a través de la conversa entre dues persones, una que el parla habitualment i una altra que n'està aprenent. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana per xerrar amb l'objectiu que la persona que n'aprèn guanyi confiança i pugui conversar en un context real i de forma relaxada.