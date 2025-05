Alerta a Sant Celoni per trucades fraudulentes sobre la teleassistència local

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Celoni han informat de trucades fraudulentes a usuaris del Servei Local de Teleassistència, una prestació per a persones en situació de dependència que els ofereix un mecanisme de comunicació per a casos d'emergència. Segons l'Ajuntament, alguns usuaris han rebut trucades amb informació falsa en què s'afirma que el servei local presenta deficiències.

Per telèfon, també se'ls explica com obtenir el servei en l'àmbit privat amb una altra empresa. L'Ajuntament, davant d'aquestes trucades fraudulentes amb ànim de lucre, ha recomanat pels canals institucionals no fer gens de cas a les indicacions que es donen. A Sant Celoni i la Batllòria hi ha més de 300 persones que fan ús del Servei local de Teleassistència.

Es tracta d'un servei de caràcter preventiu i de proximitat que s'ofereix a les persones amb dependència i als seus cuidadors. Aquest suport els aporta seguretat i els permet continuar vivint en el seu entorn habitual. Amb uns aparells tecnològics, el servei ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, que assegura una resposta ràpida davant de qualsevol incident que puguin patir.

El Servei, en aquesta línia, assegura la tranquil·litat i l'acompanyament a les persones estan situació de risc o són vulnerables. El servei contempla factors d'edat, dependència o d'aïllament i està disponible les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any. L'aparell que es proporciona a les llars funciona a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes que permet establir contacte directe i immediat amb la central receptora. D'aquesta manera, es vol proporcionar la resposta més adequada a les necessitats de la persona que truqui. Segons ha informat l'Ajuntament, per accedir-hi, cal sol·licitar una entrevista a l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, situat a l'edifici Puigdollers, al carrer Grup Escolar, 6.