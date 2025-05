Televisió Espanyola busca a Breda la recepta de la crema catalana

Un episodi del programa la Recepta perduda, de la televisió espanyola TV2, estarà ambientat a Breda. El passat dimecres 28 de maig i aquest dijous 29, un equip de càmeres s'ha desplaçat a la localitat del Baix Montseny per agafar imatges i entrevistar els primers protagonistes, la gent del poble. La Recepta perduda és un programa a càrrec de l'actriu i humorista Sílvia Abril que capítol rere capítol es dedica a visitar pobles i ciutats de Catalunya per recuperar menjars típics i tradicionals de la gastronomia catalana. La producció és en català i se'n poden veure capítols a través de la plataforma RTVE Play.

Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, el programa de Breda tractarà sobre la crema catalana, unes postres catalanes que tenen vinculació a Breda, sobretot, pel seu envàs. Això és perquè, durant molts anys, Breda ha estat un dels principals productors de les terrines de ceràmica que s'utilitzen per servir el plat. Una producció de ceràmica i terrissa que forma part de la identitat del poble, que continua viva i que dona feina a molts artesans.

L'equip de gravació va fer entrevistes a diferents persones a la plaça de la Vila. També se'n van fer al Centre Cultural els Forns, un antic obrador de ceràmica que compta amb dos forns moruns de cuita de terrissa amb feixina i que s'ha reconvertit en un centre de divulgació de l'activitat terrissaire amb una exposició permanent de ceràmica i exposicions itinerants. Les gravacions també van tenir lloc en cases particulars i en alguns restaurants, on es tractarà el component gastronòmic del programa, que explicarà els secrets de l'elaboració de la crema catalana a l'estil bredenc.

Un dels entrevistats per la Recepta perduda ha estat Pere Anglisano, terrisaire bredenc de la fàbrica familiar la Peça. Segons ha explicat a NacióBaixMontseny, però, les preguntes no han estat per la seva professió sinó sobre els seus gustos gastronòmics i personals. "Ens van demanar un eslògan que definís el poble, com faríem una recepta d’ou i si ens agradava la llet", ha explicat. En el seu cas, segons ha avançat, va dir l'eslògan "Breda romànica i artesana". "Romànica pel campanar que té la nostra bonica vila i artesana tots els tipus d'indústria que acull el poble, des dels fabricants de màquines fins als fusters. Hi ha molts tipus d’artesania, no som només els ollers”, ha apuntat.

L'Ajuntament de Breda valora molt positivament aquesta iniciativa i ha destacat el caràcter participatiu del programa, que dona veu a la població i també a alguns productors gastronòmics de la vila. "Pot ajudar a difondre el patrimoni artesanal del poble com un element de la identitat local i fomentarà que la gent ho pugui conèixer arreu", ha explicat el regidor de cultura, Andreu Pujol.

Baix Montseny, una comarca de televisió

Aquest no serà l'únic programa que ha fet aparèixer Breda a la televisió que, ara fa 20 anys, va acollir la gravació de Ventdelplà. L'expectació que va despertar aquesta sèrie va transformar la vila de Breda en un punt de pelegrinatge dels fans i va situar el poble al mapa turístic català més enllà de la seva tradició terrissaire.

D'altra banda, Hostalric també s'ha convertit en un plató de rodatge els darrers mesos. La penúltima setmana d'aquest mes de maig, el municipi va ser l'escenari d'una escena de la pel·lícula Corredora, l'òpera prima de la cineasta de Madrid Laura García Alonso. Un film que planteja una aproximació al món de l'esport d'elit des de la salut mental i els sentiments d'una corredora, la Cris.

A més, el castell d'Hostalric també ha aparegut al concurs Soc i seré, de TV3, a càrrec de l'actor i presentador Àngel Llàcer i de l'actriu Júlia Bonjoch. El programa enfronta 100 concursants que hauran de superar reptes que vinculen la cultura catalana, la llengua i la història del nostre país. Tan sols hi haurà un guanyador final, que s'emportarà un premi de 20.000 euros. Soc i seré tindrà sis capítols i es va començar a emetre a partir del passat dimecres 14 de maig.