Filmen una pel·lícula en un poble del Baix Montseny

Hostalric serà l'escenari d'un fragment de la pel·lícula Corredora, l'òpera prima de la cineasta de Madrid Laura García Alonso, així ho ha comunicat l'Ajuntament del poble. El rodatge s'ha fet a la zona esportiva de la vila, on el passat 22 de maig es van instal·lar els camions i els dispositius per a la gravació. Concretament, es van situar a la zona entre els carrers Arnau i Cortina i el Carrer Via Romana, a prop del camp de futbol.

La pel·lícula planteja una aproximació al món de l'esport d'elit des de la salut mental i els sentiments d'una corredora, la Cris. La protagonista es veu forçada a deixar la competició després de patir un brot psicòtic que trasbalsa els seus plans. La trama ressegueix el procés de recuperació de la noia, que fa acompanyada de la seva germana, i el camí per trobar un nou rumb a la vida. D'aquesta manera, García Alonso planteja a l'espectador una reflexió sobre la cerca de la identitat, les relacions humanes i la dicotomia social entre l'èxit i el fracàs.

Aquest film és la continuació de l'anterior projecte de García Alonso, Tormenta de verano, que aborda el tema de la salut mental des d'un altre àmbit, la família. Malgrat tot, els espectadors no hi trobaran els mateixos personatges sinó un enfocament diferent i més personal. Corredora compta amb el suport de 3Cat i RTVE i el finançament de l'Institut Català de les Empreses Culturals i de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals. La producció és a càrrec de Miriam Porté per a Distinto Films amb la cooperació d'Àngels Masclans per a Dos Soles Media i María Zamora per a Elastica, que s'ocuparà de la distribució a l'estat espanyol. Elastica és coneguda per estar involucrada en pel·lícules d'èxit com la Romeria o Alcarràs, que han aconseguit reconeixements internacionals.

Hostalric, un poble de cine

El rodatge de Corredora arriba poc després de l'estrena del programa de TV3 Soc i seré a càrrec del presentador Àngel Llàcer i de l'actriu Júlia Bonjoch, rodat íntegrament a l'interior del castell d'Hostalric. L'alcalde de la vila, Nil Papiol ha valorat molt positivament la iniciativa i ha remarcat l'aposta de l'Ajuntament per la promoció del poble a través de l'audiovisual. "Des del consistori fa molt de temps que treballem perquè sèries, programes i pel·lícules es gravin en el nostre patrimoni", ha declarat Papiol. Aquesta iniciativa, segons han informat, s'emmarca en una estratègia per fer valdre els monuments del poble i donar un impuls al turisme i al comerç local.