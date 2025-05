Acaba amb «èxit» el simulacre de risc químic al Baix Montseny

El simulacre de risc químic al Baix Montseny i a la resta de Catalunya ha acabat amb “èxit”, així ho ha comunicat Protecció Civil. La prova de les alarmes d'emergència química s'ha fet a Sant Celoni, Gualba i Riells i Viabrea, que concentren indústries químiques. També ha afectat algunes zones de Santa Maria de Palautordera, en concret els barris del Virgili, el Temple, Ca l’Abril, Moixerigues, Pont Trencat i Pont Romà, que es troben en zona d’alerta i s'haurien de confinar en cas d'accident químic.

La prova, tal com estava previst, el simulacre ha tingut lloc a les 10 del matí i ha consistit en l'activació de les sirenes de risc químic i l'enviament d'alertes al mòbil de la població que es trobaven als municipis afectats. A Sant Celoni, segons ha informat l'Ajuntament, les tres sirenes, que estan situades a l'Ateneu, Les Borrelles i La Batllòria han funcionat correctament. Tant és així, que s'han pogut sentir "amb intensitat" tant al nucli de Sant Celoni com a La Batllòria. L’avís previ de simulacre per risc químic al coordinador de Sant Celoni de protecció civil ha arribat correctament i també ho han fet els avisos d’alerta als telèfons mòbils a la resta de la ciutadania. Aquestes notificacions han arribat a l'inici i a la fi de l’alerta del simulacre.

El secretari general d’Interior, Tomàs Carrión, i la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, han fet el seguiment de l'activació de les sirenes i també de l'enviament de missatges mòbils des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), al Departament d’Interior. Els dos responsables han destacat la feina prèvia per informar a la població sobre el simulacre i han explicat que només s’han registrat dues trucades al 112.

Segons Cassany, això fa patent que cada cop la ciutadania pren més consciència sobre aquests simulacres, que es fan per comprovar el bon funcionament de les sirenes i, alhora, familiaritzar la població amb els sons d’avís. “La feina de sensibilització mai s’ha de deixar i les campanyes s’han de continuar fent any rere any”, ha afirmat.

El doble de respostes a les enquestes

Com ja s'havia fet en simulacres previs, el Govern ha habilitat una enquesta anònima en la qual els ciutadans han pogut informar si han rebut l'alerta mòbil i si han sentit les sirenes. Aquest cop, s'ha inclòs un enllaç directe a l'enquesta en els missatges d’alerta que s’envien als telèfons mòbils. Segons s'ha informat, ja s'han rebut més de 900 enquestes en total, de les quals unes 700 en l'àrea afectada per la prova. Aquesta xifra duplica les rebudes en la prova de l’any passat al mateix territori. A banda, aquestes enquestes mostren un percentatge de recepció de l'alerta a mòbils del 88% i una ampla percepció del so de les sirenes en la zona de la prova.