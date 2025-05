Entra en servei un nou tram de carretera 2+1 al Baix Montseny

Un nou tram de 2+1 a la carretera la C-35 ja està en servei entre Sant Celoni i Riells i Viabrea, així ho ha anunciat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. L'actuació s'ha fet en el marc d'un projecte per millorar la funcionalitat i la seguretat en aquest eix viari que també es farà en el tram entre Vilalba Sasserra i la Roca del Vallès.

La nova calçada entre Sant Celoni i Riells i Viabrea ha entrat en servei i resta pendent de l’estesa de l’última capa del paviment i la senyalització horitzontal definitiva. Segons ha avançat Territori està previst que l’obra acabi a la tardor vinent, juntament amb la nova via segregada per a vianants i ciclistes que s'està construint en el mateix tram. La inversió total és de 8,4 milions d'euros i, en part, està finançada mitjançant fons europeus REACT.

Aquesta actuació també s’insereix en el Programa 2+1 que el govern de la Generalitat està desplegant a la xarxa viària de la seva titularitat per a reduir l’accidentalitat causada per xocs frontals. Les carreteres 2+1 són vies d’una calçada amb un separador físic entre els dos sentits de la circulació i tres carrils de circulació, un per cada sentit i el central, que discorre de forma alternada al llarg del seu recorregut.

El nou tram 2+1 de la C-35 transcorre entre la rotonda de Sant Celoni i la de Riells i Viabrea un sector que registra un trànsit elevat amb una circulació d'uns 20.000 vehicles diaris. A més de construir-se un nou carril per a millorar la funcionalitat de la carretera, s’ha instal·lat una barrera rígida de formigó per a separar els dos sentits de la circulació i evitar el risc de xocs frontals, que recentment ja han provocat víctimes mortals a la comarca.

D’altra banda, l’obra inclou la construcció d’una via ciclista, que forma part d’un itinerari sensiblement paral·lel a les carreteres BV-5301, C-35 i GI-552, que unirà els municipis de Vilalba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Gualba, Riells i Viabrea, i Breda, i configurarà una xarxa ciclista estructurada a l’àmbit del Baix Montseny. D'aquesta manera es vol millorar la mobilitat quotidiana i la connectivitat del corredor per mitjans no motoritzats.