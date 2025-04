Anuncien una nova millora de la C-35 al Baix Montseny

El tram de la C-35 entre Vilalba Sasserra i la Roca del Vallès es desdoblarà per millorar la connectivitat i evitar accidents, així ho ha anunciat el Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta carretera passa pel terme de Llinars del Vallès i, un cop a la Roca, enllaça amb la BV-5105, que porta a l'autovia per anar a la costa. Segons ha avançat la Direcció General de Comunicació, l'obra tindrà un cost de 5,6 milions d'euros i es preveu que s'executi al llarg de 2025.

L'ampliació seguirà el model de carretera 2+1, són vies d’una calçada amb un separador físic entre els dos sentits de la circulació i tres carrils de circulació, un per cada sentit i el central, que discorre de forma alternada al llarg del seu recorregut. Recentment, ja s'ha ampliat el tram de la C-35 entre Riells i Viabrea i Sant Celoni amb aquest mateix model, que té per objectiu millorar la fluïdesa i la seguretat de la carretera.

L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa del Departament per millorar la C-35, una carretera que utilitzen tots els llinassencs per sortir de la vila. "Crec que aquesta obra farà que la via sigui molt més segura per a tots", ha expressat Pujol a través de les xarxes socials institucionals.

L'obra s'emmarca en el programa 2+1 del Departament de Territori i Mobilitat que consisteix en la conversió a aquest model d’aquelles carreteres on hi ha un risc elevat d’accidents frontals, que són especialment greus i amb conseqüències mortals. L'estructura del 2+1, amb la separació de formigó central, vol prevenir els avançaments inadequats i la invasió del carril del sentit contrari per pèrdua de control o falta d’atenció.