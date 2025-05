Un poble del Baix Montseny, primer de Catalunya en transformació digital

Llinars ha rebut el reconeixement del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com a vila capdavantera en transformació digital i govern obert en la categoria de 5.001 a 20.000 habitants. Aquest òrgan, adscrit al Departament de la Presidència, distingeix cada any els municipis que han destacat en digitalització i estratègies de transparència governamental. La segona vila reconeguda ha estat Parets del Vallès i la ciutat capdavantera de 20.001 a 50.000 habitants ha estat Gavà.

En un acte celebrat a l’Auditori del Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat, van ser guardonats amb un dels Reconeixements Administració Oberta 82 ens locals catalans repartits en set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels municipis i la seva naturalesa. De tots els ens guardonats, Llinars del Vallès és el municipi que ha obtingut la puntuació més alta.

Llinars ha destacat per la trajectòria i el progrés en digitalització que ha seguit la vila durant aquests últims anys. És per això que ha estat reconegut amb la distinció "Top 10 anys" de la seva categoria que s'ha atorgat als ens municipals que han tingut un paper més destacable els darrers deu anys. Llinars del Vallès, juntament amb Manlleu i Girona, són els ens que han obtingut una millor puntuació al llarg d’aquest període i, per tant, se situen com els tres Ajuntaments amb un progrés més remarcable.

El grau de maduresa digital de les administracions

Aquests reconeixements es donen d'acord amb l’Índex de Maduresa Digital (IMD) que elabora l’AOC i que es determina a partir de l’anàlisi d’uns indicadors objectius, les dades d’ús dels serveis AOC i de l’anàlisi dels webs de 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. D’aquesta manera, les administracions locals tenen a la seva disposició informació rigorosa per saber els seus punts forts i els àmbits de millora. També es poden fer comparacions amb altres administracions similars o bé amb les que lideren la transformació digital.

L’IMD és una iniciativa única tant en l'àmbit estatal com internacional, que permet avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital d’un ens públic. Els índexs que mesuren el desenvolupament del govern digital a escala autonòmica o estatal no són apropiats per avaluar les dades en l'àmbit local i, a més, es basen en enquestes o dades estadístiques, mentre que l’IMD utilitza dades obertes públiques i objectivables.

Classificació per categories

Pel que fa a la classificació per categories, Reus i Lleida colideren per segon any consecutiu la categoria de municipis de més de 50.000 habitants; Gavà lidera en solitari la categoria de 20.001 a 50.000 habitants i Llinars del Vallès lidera per segon any consecutiu la dels municipis de 5.001 a 20.000 habitants. El Morell lidera per quart any consecutiu la categoria de 1.001 a 5.000 habitants, Castellfollit de la Roca s’estrena en la primera posició de la categoria de municipis de 501 a 1.000 habitants i Caseres repeteix per tercer any la primera posició de la categoria de municipis de menys de 500 habitants.