La JNC de Sant Celoni renova l'executiva local

Júlia Xaubet és la nova Cap Local de les Joventuts Nacionalistes de Sant Celoni, així s'ha decidit a la darrera Assemblea de Renovació, al local de l’agrupació. L’acte va reunir els militants del col·lectiu per escollir el nou equip local per al mandat 2025-2027 amb l'objectiu de continuar treballant perquè Junts pugui recuperar l'alcaldia de la ciutat als pròxims comicis. La candidatura guanyadora, encapçalada per Xaubet, compta amb el suport de Mireia Perera i Joel Hernández, l'anterior Cap Local.

La nova Cap Local, Júlia Xaubet, ha manifestat l'objectiu de continuar amb el projecte i ha destacat la tasca dels militants de Sant Celoni per aconseguir "grans fites" com la moció per la constitució del Consell de Joventut. Alhora, ha reiterat la voluntat de mantenir-se actius i bel·ligerants per aconseguir que els de Puigdemont retornin al govern de Sant Celoni. "Aquest mandat no estarem parats, lluitarem de valent per assolir tots els nostres objectius i retornar a Sant Celoni el govern municipal que mereix”, ha expressat.

Per la seva banda, Joel Hernández, en un discurs, ha fet balanç de la seva tasca al capdavant de la secció local i ha destacat l’augment de la militància i el creixement de l’activitat política a Sant Celoni. "Som aquí perquè creiem en Sant Celoni i en Catalunya com a causes justes i superiors que cal defensar aferrissadament sempre”, ha declarat. També ha volgut agrair la feina del cap comarcal sortint, Pol López, i desitjar molta sort a Andrea Castillo, que ha estat escollida Cap Comarcal de la JNC al Vallès Oriental. Hernández, a la seva intervenció, ha recordat a la militància.

L’assemblea va comptar amb la presència del diputat al Congrés dels Diputats, Josep Pagès, que és de Sant Celoni, i amb un discurs de tancament del cap de llista de Junts, Raül Garcia, regidor i portaveu del grup municipal. L'exalcalde va valorar molt positivament la feina feta per l'executiva local de la JNC i va recordar la importància de les pròximes eleccions municipals, en les quals Junts té intenció de recuperar el govern de la ciutat. Amb aquesta assemblea la JNC té la voluntat de presentar-se com un actiu compromès amb el jovent i Sant Celoni. "Encarem un nou mandat amb empenta, il·lusió i objectius clars", han expressat en un comunicat a NacióBaixMontseny.