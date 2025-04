Raül Garcia de Junts Sant Celoni exigeix el traspàs de Rodalies a la Diputació

El cap de l'oposició de Sant Celoni, Raül Garcia, de Junts, ha liderat una moció a la Diputació de Barcelona a favor del traspàs íntegre de la xarxa de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. Garcia, que també és representant a la Diputació, ha estat l'encarregat de defensar la moció, que s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups polítics excepte Vox i PP.

La moció exigeix el compliment de les execucions pressupostàries en matèria de transport i infraestructures i demana un traspàs íntegre del servei de Rodalies. En la seva intervenció, Garcia ha criticat els greus retards que pateixen els usuaris de la xarxa de trens i ha apuntat les greus conseqüències que té per l'economia del país. "Aquestes deficiències són a causa de la desinversió sostinguda i també de la mala gestió", ha declarat.

El cap de l'oposició de Sant Celoni també ha denunciat la manca d'inversió a Catalunya i ha criticat la manca de compromís dels governs de l'estat espanyol amb la mobilitat i les infraestructures catalanes. "Catalunya és a la cua de l'execució pressupostària estatal amb només el 20% d'execució de la despesa prevista", ha expressat Garcia. En aquesta línia, també ha criticat les falses promeses i el greuge comparatiu que suposa la desinversió amb altres territoris com la Comunitat de Madrid. "Això no és un fet puntual, estem cansats de les pluges de milions dels presidents de l'Estat que no s'han executat", ha afegit.

Junts ja havia liderat una moció similar al ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, que volia denunciar el mal funcionament del servei de Rodalies a Catalunya i reclamar al Govern espanyol "el traspàs íntegre i efectiu". La proposta, a diferència del que ha passat a la Diputació, no va comptar amb el suport del PSC, que s’hi va oposar.

En una intervenció al ple de Sant Celoni, el regidor del PSC Josep Capote va justificar la decisió. "Li voleu exigir a un govern que porta amb prou feines un any que assumeixi el que no s'ha fet en inversions en els últims vuit anys", va dir. En aquest sentit, va remarcar que era una "moció bastant polititzada" i va insinuar que apuntar l'infrafinançament de Catalunya era "tirar un mantra clàssic".