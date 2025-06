Sant Celoni ja és una Vila Florida

Sant Celoni ja forma part del projecte Viles Florides, una iniciativa que reconeix els municipis que aposten per la transformació dels seus espais públics mitjançant l’enjardinament i la gestió sostenible dels espais verds. Amb aquesta adhesió, Sant Celoni té la voluntat de reforçar el seu compromís amb la biodiversitat i la sostenibilitat ambiental com a capital del Baix Montseny.

El projecte Viles Florides està impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i té per objectiu agrupar i reconèixer els municipis que integren criteris ambientals en la gestió del verd urbà i que promouen una cultura de respecte pel medi ambient i pel paisatge. Aquesta primera setmana de juny, el jurat del programa ha visitat diversos espais del municipi per avaluar-ne la qualitat, l’estat de conservació i la integració paisatgística.

L'Ajuntament ha comunicat que l’adhesió al projecte respon a una estratègia global per convertir Sant Celoni en una ciutat més verda. "Serà un poble més habitable, saludable i verd, que posa al centre el benestar de la comunitat i la qualitat de vida de la ciutadania", han expressat a través dels canals institucionals. La millora i manteniment dels espais verds urbans té la intenció de crear un entorn més agradable i també millorar el confort dels veïns i veïnes.

Formar part de Viles Florides, segons fonts municipals, obre la porta a fer valdre el patrimoni natural del municipi, a través de la connexió el verd urbà amb l'entorn boscós del Montnegre i el Corredor. D'aquesta manera, Sant Celoni es vol posicionar com un referent en integració paisatgística i turisme sostenible.