Pengen la bandera de Palestina a l'Ajuntament de Sant Celoni

La bandera de Palestina ja oneja a la Casa de la Vila de Sant Celoni, l'Ajuntament ho ha comunicat aquest dimarts 3 de juny. El símbol s'ha penjat d'acord amb la moció en suport a Palestina i condemna les accions d'Israel que es va aprovar per unanimitat al darrer ple municipal. Aquesta bandera vol ser una mostra de reconeixement institucional al dret del poble palestí a la llibertat, la pau i l’autodeterminació. "És símbol de solidaritat davant la situació de violència, ocupació i neteja ètnica que pateix Palestina", han expressat a través dels canals institucionals.

La moció aprovada descriu la situació crítica que pateixen les persones de la Franja de Gaza arran del setge militar de l'exèrcit d'Israel. "L’estat d’Israel ha generat una violència estructural que ha afectat de manera sistemàtica la vida quotidiana de milions de persones. Una dinàmica que ha anat en augment, amb una política d’ocupació i apartheid que ha estat denunciada per organitzacions com Amnistia Internacional, Human Rights Watch o Al-Haq com a crims contra la humanitat", afirma el text.

En aquesta línia, el document exposa dades sobre la crisi humanitària sense precedents que viu la Franja de Gaza des del 7 d’octubre de 2023, amb almenys 48.219 persones assassinades entre les quals hi ha més de 13.000 infants. D'acord amb les valoracions de diverses organitzacions internacionals, com Amnistia Internacional, i relators de l’ONU es considera que les accions d’Israel constitueixen un genocidi. "Davant d’aquesta barbàrie, no podem restar en silenci. L’Ajuntament de Sant Celoni té el deure humanitari i polític de posicionar-se en defensa dels drets humans, del dret internacional i del dret del poble palestí a viure amb llibertat, dignitat i sobirania", afirma el text.

Sant Celoni, municipi compromès amb Palestina

La moció declara Sant Celoni com a municipi "compromès amb els drets del poble palestí i amb la denúncia dels crims de guerra i genocidi" i demana al govern de l’estat espanyol que aturi de manera immediata el comerç d'armes amb l’estat d’Israel. El text lamenta les accions de violència contra la població civil i fa una crida a aturar immediatament els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza, evitar els desplaçaments forçosos de població i a proporcionar les condicions bàsiques per a la vida a Gaza. L'Ajuntament també es compromet a no donar suport ni prestar cap ajuda o assistència que pugui contribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats i insta a altres entitats i governs a fer el mateix.

A més es reconeix que l'ocupació colonial i l'apartheid com a causes estructurals del conflicte i condemna “enèrgicament” la violació del dret internacional i els drets humans. D'acord amb això, el consistori donarà suport a les entitats i organitzacions que treballen sobre el terreny i a qualsevol acte en suport a Palestina que es faci a la ciutat. També demana a l'Estat i als organismes internacionals que intervinguin per posar fi a la violència.

En aquesta línia, l'Ajuntament farà arribar aquests acords a Les Nacions Unides, El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu, El Congrés dels Diputats i el Senat, el Parlament de Catalunya, la Generalitat i a totes les entitats de la ciutat que figuren al registre municipal d’entitats.