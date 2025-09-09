Palautordera impulsarà un centre de salut al Senegal

Santa Maria de Palautordera treballa per impulsar un centre de salut, "Case de Santé", al Senegal. Així ho ha comunicat l'Ajuntament de la vila a principis d'aquest mes de setembre que, segons ha informat, està definint un projecte solidari per a la construcció i condicionament de l'equipament sanitari, que estarà situat al municipi de Sare Omar Ly, a prop de la ciutat de Kolda.
Aquest projecte s'articula a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una organització que agrupa entitats i consistoris que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. La proposta concreta de la "Case de Santé" neix arran d'una petició formal que es va traslladar des de la comunitat senegalesa resident a Palautordera, que ha impulsat la proposta amb l’objectiu de millorar l’accés a l’atenció mèdica al seu país d’origen.
La futura Case de Santé serà un equipament clau per garantir serveis bàsics de salut a la població local, en un entorn amb mancances importants d’infraestructures mèdiques. Les parts implicades, l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'associació Same Omarly per al desenvolupament del poble de Gomal i la Rotllana van fer una reunió per coordinar l’inici del projecte i establir les línies de treball de cara a la recerca de finançament.
A la trobada hi van participar Joan Ribas, responsable de l’Àrea d’Àfrica Mediterrània i Àsia del Fons Català de Cooperació; Diallo, de l’associació Same Omarly per al desenvolupament del poble de Gomal; Mawa N’diaye; Salvador Periago, de l’associació La Rotllana. Com a membres del govern municipal hi van anar la regidora de Benestar Social, Gent Gran, Participació Ciutadana, Glòria Caumons, i el regidor de Cultura, Joventut, Polítiques de voluntariat i integració, Marc Gallardo.
L’objectiu compartit, expliquen, és poder acabar la construcció el 2027 i que el mateix any ja es pugui posar en funcionament. El consistori de Santa Maria de Palautordera ha valorat molt positivament aquest projecte solidari que ajuda, també, a la cohesió de poble. "Volem reafirmar el nostre compromís amb la cooperació internacional i la solidaritat entre pobles, amb una resposta a les necessitats reals plantejades per les comunitats i treballant braç a braç amb les entitats del municipi", ha expressat l'Ajuntament a través dels canals institucionals.