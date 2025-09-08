Alternativa per Sant Celoni farà balanç del mandat amb l'alcalde de Girona

L'Alternativa per Sant Celoni ha convocat un acte per fer balanç de la legislatura aquest dissabte 13 de setembre a la plaça 1 d'octubre. Els regidors de l'Alternativa, a les 18:30 hores, exposaran a la ciutadania quin ha estat el camí recorregut pel seu govern de coalició amb el PSC i, alhora, compartiran els reptes que encara s'han d'afrontar. Hi participaran Montse Sendra i Gerard Carot com a regidors de l'Ajuntament i del govern municipal.
En aquest acte polític també hi intervindran membres de candidatures d'unitat popular d'altres indrets de Catalunya, entre els quals hi haurà l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que també ha arribat a l'alcaldia amb un pacte. A més es comptarà amb l’acompanyament de l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Marc Serradó, i la regidora de Cultura, Educació, Participació Popular, Feminisme i LGTBI a Berga, Rosa Rodriguez.
Dos anys de govern
Després de dos anys de govern, l'acte de l'Alternativa es planteja com "una pausa per reflexionar" sobre les mesures que s'han tirat endavant a la capital del Baix Montseny. "Sabem que encara queda molt camí per recórrer, però els resultats que presentem són fruit d’una feina constant i compromesa", han expressat des de l'Alternativa.
El tinent d'alcalde, Albert Planas, ha explicat a NacióBaixMontseny que l'acte servirà per "compartir els aprenentatges" d'aquest mandat amb altres candidatures d'esquerres i quines són les polítiques públiques s'han impulsat. La trobada amb els líders polítics d'Olesa i Girona s'ha escollit per la similitud amb composició de les candidatures, que volen ser de "front ampli". "Tant Bloc Olesà com a Guanyem Girona són partits que no es troben íntegrament dins de la CUP, hi ha persones militants, però també d'altres que són d'esquerres i que no hi estan vinculades", afirma Planas.
Una coalició amb el PSC
A Sant Celoni les eleccions de 2023 van desembocar en un canvi de govern, que va acabar amb el govern liderat per Raül Garcia, de Junts que, malgrat ser la força més votada i millorar els resultats, no va poder sumar amb ERC, que va perdre dos regidors. D'altra banda, el PSC liderat per Eduard Vallhonesta va guanyar suports i va passar de cinc a sis regidors. L'Alternativa va aconseguir mantenir els tres regidors que tenia a la legislatura anterior, però va perdre suports respecte al 2019, quan es va presentar sota les sigles de la CUP.
El PSC va trobar suports per aconseguir l'alcaldia entre les files independentistes d'esquerres amb un pacte de govern amb l'Alternativa. La coalició sumava una majoria operativa de nou regidors que permetria impulsar un projecte Vallhonesta i Planas qualifiquen de “transformador” i que volien acabar amb "vuit anys de paràlisi" a l'Ajuntament.