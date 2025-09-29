Festa Major Palautordera 2025: programació i novetats

Santa Maria de Palautordera celebrarà la Festa Major del 10 al 19 d'octubre i els carrers i les places del municipi s'ompliran de danses i colors. Enguany, la festa començarà amb una gran novetat: el Toc d’Inici, una cercavila amb les entitats locals que culminarà a la plaça de la Vila amb el pregó i l’espectacle de TOT DANSA, que promet un esclat de ritme, color i emocions.
La programació combina tradició i innovació: el sopar popular, els concerts de les orquestres Montgrins i Selvatana, el correfoc, les sardanes i activitats infantils, sense oblidar la segona edició de la baixada de carretons i l’espai de Barrakes, que tornarà a ser un punt de trobada per a la música en directe.
Programació 2025
La festa de Palautordera té una programació prèvia per escalfar motors que comença el diumenge 5 d'octubre amb una trobade de cotxes i motos clàssiques al parc Pau Casals. Es podrà veure a partir de les 9 del matí. Tot seguit, hi haurà la quarta cursa de Mantons i Picarols, a les 9:30 hores a la zona esportiva.
El dijous dia 9 d'octubre, a les 18 hores, es farà l'activitat infantil "Aprèn a fer ballar la Mei i en Get" a la plaça de la Sardana. En aquesta dinàmica amb els gegantons de la vila els infants tindran ocasió s'interactuar amb la cultura popular de la vila. Després, a les 19 hores, a la Sala de Plens, hi haurà la presentació del llibre Respirar con el Alma, a càrrec de Núria Ripollès.
Inici de festa
El divendres dia 10 comença oficialment la festivitat de Palautordera amb el "Toc d'inici" una cercavila on la xaranga Band the marxa acompanyarà les entitats fins a la plaça de la Vila, on l'escola Tot Dansa farà el pregó. A les 21 hores hi haurà el sopar popular d'inici de festa.
El dissabte 11 d'octubre començarà amb el Torneig de Futbol botons de 9 a 20 hores al Centre Cívic. Després, a les 10:30 hores, es farà una exhibició de danses del món a la Plaça de la Vila. A les 11 hores, al Pla de Can Sala, es farà una cursa d'obstacles, els Farm Games, inspirats en el món de la pagesia. Cal inscripció prèvia per participar.
Entre les 11 hores i les 12:30 hores es podran degustar "begudes ancestrals" a Can Rahull. Un tast de sabors exquisits amb preu de 5 euros. Cal inscripció prèvia per participar. També a les 11 hores es farà l'activitat "Hora Menuda, la dansa de les paraules" a La Quadra, cal inscripció prèvia per participar.
A les 13 hores, es commemorarà l'agermanament de Santa Maria de Palautordera amb el poble d'Arjona amb un tastet de migues i pa amb tomàquet. Paral·lelament, a les 11:30 hores, el Parc Pau Casals acollirà una festa d'activitats per a grans i petits.
A la tarda, a les 16:30 i a les 18:30 hores, es farà una visita guiada de patrimoni als masos de la vila. Cal inscripció prèvia per participar. A les 17 hores, a la Plaça Major, hi haurà el sorteig del Concurs "On són els gegants de Palau?" i, seguidament, a les 17:30, hi haurà un espectacle de circ a la plaça de la Sardana. L'orquestra selvatana actuarà a les 18 hores a l'Envelat i l'entrada tindrà un cost de 3 euros i d'un euro, si s'és jubilat palauenc.
A les 18:30 es farà l'activitat "The best Bowling Bull" i després el Teka i Tragu, un piscolabis amb música elecrònica a la plaça de la Vila. A la nit, a les 22 hores, començarà el correfoc a la plaça de la Vila amb dues colles convidades. A continuació, es farà el ball amb l'Orquestra Selvatana a les 22:30 hores a l'envelat. La nit acabarà a les Barrakes de Festa Major al ritme de Las Karamba, Juantxo Skalari i Rauxa electrònica a les 23 hores al Parc del Reguissol.
Cursa del Remei, visites guiades i focs artificials
El diumenge 12 d’octubre tindrà lloc la XV Cursa del Remei amb sortida al Parc Pau Casals a les 9 hores. La inscripció es pot fer en línia i inclou esmorzar i samarreta per a tots els participants. A les 10 hores al Club d’Escacs es farà el Torneig d’Escacs gegants per a categories infantils, juvenils i adults. També a les 10 hores començarà la Plantada de gegants a la plaça Major, seguida de la cercavila pels carrers del centre amb el Ball de Gegants.
De les 10 a les 11:30 hores es farà una visita guiada dins les Jornades Europees del Patrimoni 2025, una oportunitat per descobrir el patrimoni cultural del municipi. A les 13:30 hores tindrà lloc el cercavila gegantera amb la participació de colles convidades, balls tradicionals i animació.
Tot seguit, a les 11:30 hores, es farà una audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove a la plaça de la Vila. A la tarda, a les 17 hores, començarà l'eperada baixada de carretons al santa Maria Park. En paral·lel, de 16 a 19 hores, Can Rahull acollirà el cercle de Dones i, a les 18 hores, a l'Envelat, actuarà l'Orquestra Montgrins.
El dilluns 13 d’octubre a les 11 hores a l’Espai de la Gent Gran hi haurà el Punt Vermell amb titelles i ombres, un espectacle dirigit als més petits amb aforament limitat. A les 13 hores a la plaça de la Vila es podrà gaudir de música i ball folk amb l’acordionista La Barona. A les 17 h el Teatre l’Envelat acollirà la representació Assassinat al Club, una obra teatral amb intriga i humor.
A la nit, a partir de les 19:30 hores, es farà el Concert 360° al Castell del Remei amb un espectacle musical immersiu. Seguidament, a les 22:30 hores, tindran lloc música i focs artificials per tancar el cap de setmana, amb la participació de les colles de diables, la Pirotècnia Igual i les gralles de Pepites i Pipes.
Divendres 17 d’octubre arrencarà amb la campanya de donació de sang, activa durant tot el dia a l’Envelat, organitzada pel Banc de Sang i Teixits. A les 18 h, la Sala d’Actes de l’Esplai acollirà un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Bernadette i un debat posterior. Una hora més tard, a la Sala de Plens, tindrà lloc la presentació del llibre Memòries d’un aparellador, on Eduard Claver i Nadal repassarà la transformació urbanística de Santa Maria de Palautordera dels darrers 25 anys.
Bicicletada, dibuix i tast de cervesa
L’endemà, dissabte 18 d’octubre, la jornada començarà també amb la donació de sang a l’Envelat. A les 9 h s’iniciarà la pedalada popular amb BTT des de la piscina coberta, en una ruta oberta a tothom i d’unes dues hores de durada. Paral·lelament, La Quadra acollirà la jornada “Aprèn com funcionen els trens”, dirigida per Joan Fran Ayuste, amb horaris de matí i tarda.
A les 11 hores, la plaça de la Vila serà escenari de l’activitat dels Urban Sketchers Palautordera, oberta a tothom qui vulgui dibuixar racons del poble. A la mateixa hora començarà el concurs de paelles a Can Balmes, organitzat per la Colla de Gitanes.
El migdia es tancarà amb dues propostes: el IV Tast de cervesa a la Sala d’Actes de l’Esplai, a les 12 hores, amb degustacions i recreacions històriques, i el conte del mes a la Plaça Major Marduix, amb Les girafes no poden ballar, a càrrec d’Anna R. Campi. A les 18 hores, la Sala de Plens acollirà la presentació del projecte Vescomtat de Cabrera.
També hi haurà activitats de tarda com el torneig de petanca a les 15:30 hores al local social de la Font Martina, la trobada de puntaires a les 18 hores a la plaça Vila, i a les 20 hores la projecció de la pel·lícula Lunana.
Caminada popular i diada castellera
Diumenge 19 d’octubre arrencarà a les 9 hores amb la caminada popular des de la plaça de la Vila, amb esmorzar ofert per l’Ajuntament. A les 10:30 hores, la mateixa plaça serà l’escenari d’una exhibició de ball popular amb Aires Sollerics i la Colla de Gitanes de Palautordera.
El migdia arribarà marcat per la diada castellera del Baix Montseny, a les 11:30 hores a la plaça de la Vila, amb la participació dels Minyons de Terrassa i la Colla Jove de Barcelona. La jornada es clourà amb música i dansa a La Quadra, a les 18 hores, amb el concert de presentació Les coses que no diem de Barbot, que combinarà poesia, veu i coreografies amb artistes convidats.