Afectacions al trànsit al Camí Vell de Sant Celoni: anuncien obres

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha anunciat l'incici d'unes obres de reurbanització en un tram del Camí Vell de Sant Celoni que tindrà afectacions en la circulació habitual del trànsit. A partir del dilluns 29 de setembre i fins a la finalització dels treballs, es tallarà el tram del carrer comprès entre la rotonda del passeig Doctor Barri fins a l'avinguda del Riu Sec.
Això afectarà els garatges privats del Camí Vell de Sant Celoni, del número 8 al 18, ja que els veïns tindran restringit temporalment l'accés amb els seus vehicles. El consistori ha informat que, en la mesura del possible, progressivament s'anirà restablint l'accés.
L'accés del Temple cap a Sant Celoni es podrà fer pel mateix camí Vell, pel fet que només estarà tancada mitja via. En canvi, l'accés de Sant Celoni cap a Santa Maria de Palautordera es farà mitjançant el desviament actual pel carrer Magnòlia, carrer Clavell i passeig Pompeu Fabra, tal com es pot veure en el mapa. També s'ha notificat una incidència pendent de ser reparada a la cantonada amb el carrer Lila, causat per un esfondrament de tapa de clavegueram.
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a través dels canals institucionals ha agraït la paciència i la col·laboració de tots els ciutadans i s'ha excusat per les molèsties que puguin ocasionar les obres.