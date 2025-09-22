Privadesa digital i adolescents: Aixeca el Cap fa una xerrada a Sant Celoni

Una xerrada aprofundirà sobre la privadesa i l'ús de cookies en pàgines web a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni, el 18 d’octubre de 10:30 a 12:30 hores. Aquest acte, organitzat per Aixeca el Cap Baix Montseny, vol conscienciar sobre els reptes de navegar per internet de manera segura i vol informar de pràctiques que es poden dur a terme en els dispositius electrònics d'infants i adolescents.
La xerrada amb el títol "Vols una galeta?" parlarà sobre espionatge digital, privacitat i el futur dels infants en aquest món digital. També divulgarà dades d'interès autoritzacions escolars en l'àmbit dels dispositius i mecanismes de protecció que es poden aplicar. La ponència la durà a terme el doctor David Ródenas, enginyer Informàtic i membre d’Aixeca el Cap, un referent sobre les bones pràctiques amb més de 15 anys d’experiència en el sector i més de 8 en formaciò.
Ròdenas segueix de molt d’aprop les innovacions de la comunitat de programadors i destaca per la seva vocació comunicativa. “Si has aprés quelcom interessant, surt i explica-ho", afirma l'enginyer.
El grup territorial d'Aixeca el Cap Baix Montseny és una plataforma que vetlla per un ús regulat de les pantalles dels més joves de la casa. Aquesta plataforma, que neix a Sabadell a principis de l’any 2023, està formada per famílies i professionals que volen posar al centre la salut dels infants i adolescents vers les noves tecnologies incidint políticament en la seva regulació.
La majoria de les seves iniciatives se centren en la desdigitalització de les escoles i l'endarreriment de l'adquisició del primer mòbil, entre d'altres. Des que es van constituir, han dut a terme diferents campanyes com "Espera't fins als 16 anys" i "Per Sant Jordi, més llibres i menys pantalles", que han recopilat articles i evidència científica. A la comarca han organitzat presentacions amb diferents experts amb l'objectiu de concienciar la ciutadania sobre els riscos del món digital i divulgar bones pràctiques amb els dispositius electrònics.