Torna Rebrot Teatre amb un musical pop-rock a Sant Celoni

El grup Rebrot Teatre de Sant Celoni torna als escenaris aquest setembre amb El despertar de la primavera, un musical pop-rock basat en l’obra teatral de Frank Wedekind, un dramaturg i poeta alemany de finals del segle XIX. El grup Rebrot és un grup amateur de teatre, una entitat cultural sense ànim de lucre de Sant Celoni, fundada l’any 1980 per antics membres del Teatre la Salle de Sant Celoni.
Les representacions tindran lloc el dissabte 27 de setembre de 2025, a les 19 hores, i el diumenge 28 de setembre de 2025, a les 18 hores. A més, també s’han programat dues funcions escolars el divendres 26 i el dilluns 29 de setembre. Totes les sessions se celebraran al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni, a la Sala Gran.
Sinopsi i detalls
L'obra que presenten aquest principi de curs està ambientada a l’Alemanya rural de 1891 i protagonitzada per un grup d’adolescents que viu canvis físics, psicològics i emocionals. Això els pertorba a causa de l’entorn hermètic, autoritari i repressiu en el qual viuen immersos. El Despertar de la Primavera tracta de manera oberta temes com la sexualitat, el suïcidi, l’avortament, l’abús i els maltractaments a menors.
La companyia celonina ha acompanyat la trama amb música rock i un ritme frenètic i electritzant. Les lletres de les cançons transmeten un missatge poètic i confereixen als personatges un aire de ràbia i rebel·lia. La producció que connecta amb l'espectador des del passat i demostra que hi ha situacions terribles que, malgrat el temps, continuen afectant els joves.
L’espectacle està recomanat per a majors de 13 anys. La direcció va a càrrec d’Helena Novell i Sandra Albert, amb direcció musical de Dani Morales, direcció coreogràfica d’Esther Cortés i direcció tècnica de Jordi Clopés. Les entrades es poden adquirir per internet al web de Rebrot Teatre, de manera presencial a la plaça de l’Església el dissabte o bé a la taquilla del teatre una hora abans de cada funció. El preu és de 15 euros. L’espectacle té una durada de dues hores i mitja, amb un entreacte de 15 minuts.