Retiren dos nius de vespes invasores als carrers de Sant Celoni

L'Ajuntament de Sant Celoni ha retirat a principis d'aquest mes de setembre dos nius de vespa velutina, coneguda popularment com a vespa carnissera asiàtica. El vesper s'havia format a la capçada de l'àlber de la plaça de la Colònia del Pla de Palau. Segons ha informat el consistori, el vesper suposava un risc per a la ciutadania i es trobava enmig d’un espai públic amb jocs infantils.
Un veí del carrer Francesc Moragas va avisar de l'existència d'aquest risc i l'Ajuntament en va encarregar la neutralització. Alhora, també es va sol·licitar a l'empresa de control de plagues AUNDE que fes el tractament insecticida en un vesper que hi havia dins una propietat privada, situat a poca alçada, i que era un risc per als vianants.
La Vespa velutina és una espècie pròpia del sud-est asiàtic que s'està estenent per Europa des que va arribar de manera accidental a França el 2004. És traca d'una espècie depredadora, suposa un perill per a les de les abelles autòctones, i té un aspecte semblant a les vespes comunes. Es pot diferenciar per les seves grans dimensions, per tenir una única franja groga més ampla a l'abdomen i pels nius enormes que fabrica.
Malgrat que no és especialment agressiva per a les persones, la picada produeix un dolor agut seguit d'una forta coïssor, similar al d'una cremada. A banda d'això, resulta un problema afegit en l'apicultura i l'agricultura. Per aquest motiu es recomana que, en cas de trobar un niu d'aquesta espècie, es mantingui una distància de seguretat i s'avisi l'Ajuntament a través del formulari de la pàgina web.